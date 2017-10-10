İnme tedavisinde yeni yolla literatüre giren Türk doktor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği'nde görev yapan Doç. Dr. Erdem Gürkaş, akut inme tedavisinde geliştirdiği "Advance" adlı yöntemle uluslararası bir başarıya imza attı.

Gürkaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inmenin de kalp krizi gibi ani başlayan bir rahatsızlık olduğunu ifade ederek, "beyin krizi" diye adlandırdıkları bu durumda kişide ani başlayan konuşma, anlama gibi bozuklukların yanı sıra vücudun bir bölümünde kuvvet kaybının ortaya çıktığını belirtti.

"MÜDAHALE EDİP SAĞLIĞINA KAVUŞTURUYORUZ"

İnme belirtilerinin görüldüğü anda altın saat aralığına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Gürkaş, "Beyin dokusu belli bir süre fonksiyon göstermese de uyku fazında ölü doku haline gelmeden bir süre kalabiliyor. Biz bu süre içerisinde yapılan tetkiklerle müdahaleye uygun olan hastalara müdahale edip oradaki dokuları açarak o alanların fonksiyonelliğini yeniden kazandırmaya ve bu vesileyle bu hastaların tekrar eski sağlığına kavuşmasını sağlıyoruz." dedi.

İLK 4,5 SAAT ÇOK ÖNEMLİ

Damardan verilen pıhtı çözücü tedavi için ilk 4,5 saat, anjiyografik girişimler için ise ilk 6 saatin çok önemli olduğuna dikkati çeken Gürkaş, anjiyografik girişimleri ağır hastalara, damardan verilenlerin ise ilk 4,5 saat içerisinde gelmiş ve tedaviye uygun olan tüm inme hastalarına uygulandığını söyledi.

TEKNİK AYNI, YÖNTEM FARKLI

Anjiyografik tekniklerin son 10 yılda dünyada da oldukça yaygın kullanıldığını ifade eden Gürkaş, anjiyografik işlemlerin özellikle ağır klinik bulgularla gelen hastalara uygulandığını ve artık dünyada bu hastalar için standart bir tedavi haline geldiğini, başarılı olması halinde hastayı uzun süre, bazen hayat boyu sürecek ağır engellilikten kurtardığını belirtti.

Gürkaş, "Advance" adını verdikleri yöntemde kullanılan malzemelerin standart anjiyografide kullanılan malzemelerle aynı olduğunu ancak yöntemin farklılık içerdiğini anlattı.

Anjiyografide uygulanan bu teknik sayesinde damarların açılma oranlarının standart tekniğe göre daha yüksek olduğunu ifade eden Gürkaş, yöntemin sonuçlarının "Interventional Neuroradiology" dergisinde de yayımlanmasıyla tıp literatürüne kazandırdıklarını söyledi.

"STENTİ ÇEKMEK YERİNE KATATERİ İTİYORUZ"

Gürkaş, akut inme tedavisi sırasında uyguladıkları "Advance" yöntemine ilişkin, şu bilgileri aktardı: "Normalde beyindeki pıhtıya ulaşmak için kullandığımız mikrokateter ve mikrotel dediğimiz malzemeler var. Bunlarla beyin dokusuna kadar gidiyoruz ve mikrokateteri pıhtının ilerisine kadar ilerlettikten sonra içerisinde stenti gönderip pıhtı içerisinde açmak suretiyle pıhtıyı çekmeye çalışıyoruz. Normal standart teknikte, stent pıhtının içinde açıldıktan sonra stenti geri çekmek suretiyle pıhtıyı dolaşım sisteminden uzaklaştırarak tıkalı damarı açmış oluyoruz. Uyguladığımız yöntemde stenti çekmek yerine kateteri ilerletiyoruz. Amacımız hem pıhtıyı kateterin içerisine hapsetmek hem de stenti geri çekerken bu pıhtının stentten ayrılarak tıkalı olmayan başka alanlara atmasını engellemek. Bu nedenle artık bu tekniği uygun olan tüm hastalarda kullanıyoruz."

"KIZIMIN TOKASINI AÇAMADIM"

31 yaşında akut inme rahatsızlığı geçiren Duygu Güran, Doç. Dr. Gürkaş'ın uyguladığı yöntem sayesinde sağlığına kavuştu.

Kızının saçını topladığı sırada tokasını açamadığını ve kolunda his ve kuvvet kaybı olduğunu anlatan Güran, şunları kaydetti: "Oturduğum yerden kalkamadım ve eşime haber verdim. Bacağımda ve kolumda kuvvet kaybı ve yüzümde bir kayma söz konusu oldu. Eşim geldi hemen ambulans çağırdı. Hastaneye gittik. O sırada Erdem Hocam bizi karşıladı. Kolum uyuştu ve tokayı açamadığımı düşünüyordum. Ambulansa bindiğimi hatırlıyorum sonrası yok. Çok şanslıyım erken müdahale olduğu için hocamıza çok teşekkür ediyorum."

"EŞİMİN FELÇ GEÇİRDİĞİNİ ANLADIM"

Duygu Güran'ın eşi Ersen Güran ise "Eşimi görünce felç geçirdiğini anladım. Ambulansın hemen gelmesi ve hastaneye ulaşmamız çok kısa zamanda gerçekleşti. 112'deki arkadaşlar, hastaneye durumu bildirdiklerinde Erdem Hocamız hastaneye vardığımızda bizi acilin kapısında karşıladı. Eşime hemen müdahale edildi ve bir saat içinde eski sağlığına kavuştu." dedi.