Havacılık dünyasında yabancı firmaların sıkça yaşattığı skandallar silsilesine bir yenisi daha eklendi. Air Asia Havayolu şirketi pilotu uçaktan yolcuları indirmek için değişik bir yönteme başvurdu.

RÖTAR YAPAN UÇAKTAN İNMEDİLER

Hindistan'da Kalküta-Bagdogra iç hat seferinde 4.5 saat rötar yapınca, pilot yolculardan uçağı terketmelerini istedi. Ancak dışarda yağan aşırı yağmur nedeniyle yolcular uçaktan inmeyi reddetti. Fakat pilot yolcuların inmesi konusunda oldukça ısrarcıydı.

İnmeyi reddeden yolcuları uçaktan soğuk hava ile kovdular VİDEO

SOĞUK HAVA İLE YOLCULARI KOVDULAR

Dışarda yağan yağmur nedeniyle uçağı terk etmek istemeyen yolculara karşın pilot uçağın boşltılması konusunda oldukça ısrarcıydı. Bunun üzerine klimayı sonuna kadar açan pilot, üzerlerine soğuk hava püskürterek yolcuları uçağı terketmeye zorladı. Yoğunlaşan hava uçağın içinde sanki yangın varmış gibi yoğun sis oluşmasına neden oldu.