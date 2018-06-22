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İnmeyi reddeden yolcuları uçaktan soğuk hava ile kovdular

Hindistan'da bir uçakta rötar yapınca pilot yolcuları uçaktan indirmek istedi. O sırada dışarda yağan yağmur nedeniyle uçaktan inmeyen yolcuları pilot klimanın soğuk havası ile kovdu.

Haber Merkezi | 22.06.2018 - 14:36..
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Havacılık dünyasında yabancı firmaların sıkça yaşattığı skandallar silsilesine bir yenisi daha eklendi. Air Asia Havayolu şirketi pilotu uçaktan yolcuları indirmek için değişik bir yönteme başvurdu.

İnmeyi reddeden yolcuları uçaktan soğuk hava ile kovdular

RÖTAR YAPAN UÇAKTAN İNMEDİLER

Hindistan'da Kalküta-Bagdogra iç hat seferinde 4.5 saat rötar yapınca, pilot yolculardan uçağı terketmelerini istedi. Ancak dışarda yağan aşırı yağmur nedeniyle yolcular uçaktan inmeyi reddetti. Fakat pilot yolcuların inmesi konusunda oldukça ısrarcıydı.

İnmeyi reddeden yolcuları uçaktan soğuk hava ile kovdular VİDEO

SOĞUK HAVA İLE YOLCULARI KOVDULAR

Dışarda yağan yağmur nedeniyle uçağı terk etmek istemeyen yolculara karşın pilot uçağın boşltılması konusunda oldukça ısrarcıydı. Bunun üzerine klimayı sonuna kadar açan pilot, üzerlerine soğuk hava püskürterek yolcuları uçağı terketmeye zorladı. Yoğunlaşan hava uçağın içinde sanki yangın varmış gibi yoğun sis oluşmasına neden oldu.

Görgü tanıkları olay sırasında çocukların ağladığını ve bazı yolcuların kustuğunu bildirirken Air Asia Havayolu şirketi sözcüsü olayın ardından yaptığı açıklamada klimanın yoğun şekilde yolcuların üzerine soğuk hava üflemesinin bir tehlike oluşturmadığını öne sürdürdü. Yolcular uçakta yaşananlar nedeniyle şikayetçi oldu.

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