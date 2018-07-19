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Inna Harbiye'de konser verdi

Shakira'dan sonra Türkiye'ye bir dünya yıldızı daha geldi. Inna, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluştu.

AA | 19.07.2018 - 00:55..
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Asıl adı Elena Alexandra Apostoleanu olan Rumen şarkıcı Inna, Türkiye'de konser verdi. Harbiye'yi coşturan Inna, bir de Türkçe şarkı seslendirdi.

Inna Harbiye'de konser verdi

KONSERE GELENLERİ TÜRKÇE SELAMLADI

Kendisini izlemeye gelenleri Türkçe, "Teşekkürler ve seni çok seviyorum." sözleriyle selamlayan Inna, "Nasılsınız Türkiye. Bir yıl sonra yeniden İstanbul'da olduğum için çok mutluyum. Bugüne kadar gördüğüm en güzel şehir burası. Aslına bakarsanız dünyanın en iyi ilk üç şehrinden biri İstanbul. Beni buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten büyük onur duydum. Gelin bu gece büyük bir parti yapalım." dedi.

Inna Harbiye'de konser verdi

AJDA PEKKAN'IN ŞARKISINI SÖYLEDİ

Inna, konserde Ajda Pekkan'ın söylediği "Yaz yaz yaz" adlı şarkısını Türkçe yorumlayarak dikkati çekerken, "Bu şarkı benim değil. Bu şarkıyı söylememe izin veren sanatçıya öncelikle teşekkür ederim. Bu şarkıyı iki saatte öğrendiğimi bilmenizi isterim ve gerçekten bu şarkıyı çok sevdim." diye konuştu.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan ve müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde şarkıcı, aralarında "Nirvana", "Gimme Gimme", "Yalla", "Bad Boys", "Heaven" ve "India" adlı şarkılarının da bulunduğu repertuvarı yorumladı.

Inna Harbiye'de konser verdi

Inna Harbiye'de konser verdi

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