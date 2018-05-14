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Inna İstanbul'da iş kazası yaptı

Romanyalı şarkıcı Inna, İstanbul konserinde talihsiz bir kaza yaşadı.

Haber Merkezi | 14.05.2018 - 06:45..
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Dünyaca ünlü şarkıcı Inna, “City Fest” etkinliği kapsamında önceki akşam İstanbul’da konser verdi. Maslak’taki bir mekanda sahneye çıkan şarkıcı, sevenleri tarafından coşkuyla karşılandı. Ancak o coşku, Inna’nın yaşadığı talihsiz kazayla yerini endişeye bıraktı.

KONSERDEN SONRA HASTANE

Şarkı söyleyip dans ettiği sırada sahneden yere düşen Inna, ekibini panikletti. Güvenlik ve sağlık görevlilerinin yanına koştuğu şarkıcı, kısa sürede kendini toparlayıp sahneye döndü. Hayranlarına “Ben iyiyim, merak etmeyin” diyen Inna, konserine kaldığı yerden devam etti. Bacaklarından hafif şekilde yaralanan sanatçının tedavisi, sahne sonrası gittiği hastanede yapıldı. Inna, hastaneden ayrılır ayrılmaz Ankara’daki konseri için yola çıktı.

Inna İstanbul'da iş kazası yaptı

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