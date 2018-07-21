Inna'dan Bodrum'da Ajda Pekkan şarkısı

Bodrum’da tarihi Antik Tiyatro’da sahneye çıkan ünlü Romen şarkıcı Inna, Ajda Pekkan'In 'Yaz' şarkısını Türkçe seslendirdi.





KELİMELERİ TELAFFUZ EDEBİLECEĞİ ŞEKİLDE YAZDIRDI

Inna, sahnede kaldığı süre boyunca enerjisini bir an olsun düşürmedi. Kendisini dinlemeye gelen izleyicilerle sık sık sohbet eden ünlü yıldız, konser boyunca hayranlarını yaptığı esprilerle kahkahaya boğdu.

Inna sevenlerine sürprizi yaparak bir Türkçe şarkı okudu. Ajda Pekkan'ın 'Yaz yaz yaz” adlı şarkısını seslendiren Inna, sözleri kağıttan takip etti.

Inna'nın şarkı sözlerini yazdırış şekli ise dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, sözleri kendi diliyle telaffuz edebilmek için bozuk bir Türkçe ile yazdırmış.