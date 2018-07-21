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Inna'dan Bodrum'da Ajda Pekkan şarkısı

Bodrum'da sahne alan Inna, Ajda Pekkan'ın "Yaz" şarkısını okudu. Inna, şarkıyı kendi diliyle söyleyebileceği şekilde Türkçe olarak yazdırdığı kağıttan kopya çekerek söyledi.

İHA | 21.07.2018 - 03:33..
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Bodrum’da tarihi Antik Tiyatro’da sahneye çıkan ünlü Romen şarkıcı Inna, Ajda Pekkan'In 'Yaz' şarkısını Türkçe seslendirdi.

Inna'dan Bodrum'da Ajda Pekkan şarkısı


KELİMELERİ TELAFFUZ EDEBİLECEĞİ ŞEKİLDE YAZDIRDI

Inna, sahnede kaldığı süre boyunca enerjisini bir an olsun düşürmedi. Kendisini dinlemeye gelen izleyicilerle sık sık sohbet eden ünlü yıldız, konser boyunca hayranlarını yaptığı esprilerle kahkahaya boğdu.

Inna sevenlerine sürprizi yaparak bir Türkçe şarkı okudu. Ajda Pekkan'ın 'Yaz yaz yaz” adlı şarkısını seslendiren Inna, sözleri kağıttan takip etti.

Inna'nın şarkı sözlerini yazdırış şekli ise dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, sözleri kendi diliyle telaffuz edebilmek için bozuk bir Türkçe ile yazdırmış.

Inna'dan Bodrum'da Ajda Pekkan şarkısı

Inna'dan Bodrum'da Ajda Pekkan şarkısı

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