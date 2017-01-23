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İnönü'nün kızı babasının heykeliyle karşılıklı oturdu

İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, Eskişehir'de Kurtuluş Müzesi'ni gezerken babasının balmumu heykeliyle karşılıklı olarak oturdu.

23.01.2017 - 14:37
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Eskişehir'e kendisine verilen Uğur Mumcu Yaşam Boyu Başarı ödülünü almak için gelen Özden Toker, tören öncesi Kurtuluş Müzesi'ni gezdi.

ATATÜRK'LE SELFİE

Özden Toker'e müze gezisinde Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen de eşlik etti. Çocuklar için hazırlanan bölümle başlayan gezide Toker, 1'inci İnönü Savaşı'nın bir harita üzerinde anlatıldığı, 'Strateji Odası'na girdiğinde masa başında oturan babası İsmet İnönü'nün balmumu heykelini görünce heyecanlandı. Kurtuluş Savaşı'nın anlatıldığı filmi izleyen Özden Toker, Atatürk heykeli ile selfie yaptı.

İnönü'nün kızı babasının heykeliyle karşılıklı oturdu

"KENDİMİ O DÖNEMDE BULDUM"

Kurtuluş Müzesi'ndeki babasının kaldığı odayı da gören Toker, çocukluğunda müzede anlatılan olayları bire bir kahramanlarından duyduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Şu anda 90 yıl öncesine gittik. Benim babam, hepinizin babaları, büyük babalarınızın ne büyük mücadeleler yaptıklarını öğreniyoruz. Bunu yalnızca bizim kaynaklarımızdan değil, mağlup olan Yunanlıların ağzından, onların çektikleri fotoğraflar ve filmlerinden görmek, hakikaten söylenecek söz bulamıyorum. Fevkalade bir şey, büyük heyecan duydum. Kendimi babamla beraber, onun masasında, Fahrettin Paşa'nın yanında buldum. Buradaki kahramanların hepsi benim ailem, bütün olayları ben onlardan dinledim. Benim tek ricam var. Mümkün olduğu kadar gençlerimizin ve her yaştan gencin, tarihimizi içinde yaşayarak, yabancı kaynaklardan öğrenmek için bu müzeyi gezmeleri."

İnönü'nün kızı babasının heykeliyle karşılıklı oturdu

İnönü'nün kızı babasının heykeliyle karşılıklı oturdu

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