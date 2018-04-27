İnşaat alanındaki ihmal Melih'in hayatına mal oldu

Esenkent Mahallesi'nde yaşayan 6. sınıf öğrencisi Melih, ağabeyi Semih ve arkadaşlarıyla birlikte çatı yenileme çalışması yapılan iki katlı binanın yakınında kaldırım üzerinde dondurma yiyip sohbet ediyordu.

AĞABEYİ ELİYLE TAMPON YAPTI

Çatı yenileme çalışması yapılan binanın çevresinde güvenlik önlemi yoktu. Bir anda binadan Melih'in başına kalas düştü. Melih kanlar içinde yere yığıldı.

Ağabey Furkan bir yandan kanayan bölgeye eliyle tampon yaptı; bir yandan da bağırarak yardım istedi.

ÇIĞLIKLARI DUYUP KOŞTULAR

Yardım çığlıklarını duyan baba Seyfi Güngör ile anne Serap Güngör, Melih'i kucaklayarak komşularının aracına bindirdi. Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Melih burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

CENAZEDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Melih Güngör'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cenazeyi acılı baba ve yakınları teslim aldı. Melih'in cenazesi dün helallik için evinin önüne getirildi. Burada gözyaşları adeta sel oldu aktı. Ömer Faruk Darende Camii'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze töreninin ardından da Melih Güngör, Yenidoğan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili bina sahibiyle çatı çalışması yapan bir kişi gözaltına alındı.

"HİÇBİR GÜVENLİK ÖNLEMİ YOK"

Bina sahibi ile bir çalışanın gözaltında olduğunu söyleyen amca Seyfettin Güngör ise, "Hiçbir güvenlik önlemi yok. Sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz. Bir ay önce de başka bir kişinin üstüne tuğla düştü. İki kişi gözaltında, şikayetçiyiz." ifadesini kullandı.

"CANIMIZIN BİRİNİ KAYBETTİK"

Melih Güngör'ün yakını Aydın Özden gözyaşları içinde, "İçimiz yanıyor. Tedbirsizlik yüzünden canımızın birini kaybettik. Üzüntümüz büyük. Hiçbir önlem alınmadan inşaat yapılması yanlış" diye konuştu.

'HİÇBİR ŞEY OLMAZ'

Olayı anlatan sokak sakini Feridun Taş ise, "1 hafta önce usta çatıdan aşağı parçalar atıyordu. Uyardım, 'buradan çocuklar geçiyor' dedim. Usta 'hiçbir şey olmaz' dedi. Keşke o zaman bunun üzerinde dursaydık. Bilemedik böyle bir şey yaşanacağını" dedi.