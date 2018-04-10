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İnşaat alanındaki su dolu çukura düşen çocuk yoğun bakımda

Manisa'da, inşaat alanındaki su dolu çukura düşen küçük çocuk, çevredekiler tarafından kuyudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

DHA | 10.04.2018 - 07:59..
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Alaşehir ilçesinde, dün saat 17.00 sıralarında Barış Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi Kooperatifi inşaatında, ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Arpa, arkadaşlarıyla oynarken içinde su bulunan çukura düştü.

İnşaat alanındaki su dolu çukura düşen çocuk yoğun bakımda

KUYUDAN ÇIĞLIKLARI DUYUP GELENLER ÇIKARDI

Arkadaşlarının çığlıklarını duyan çevre sakinleri, yardıma koşup, küçük Fırat'ı çıkardı. Çağırılan ambulansla Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Fırat Arpa'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

"HİÇBİR ÖNLEM ALINMAMIŞ"

Olayı duyan Fırat'ın yakınları büyük üzüntü yaşarken, amcası İsmet Arpa, "İnşaat alanında hiçbir önlem alınmamış. Önceki gün yağan yağmur ve zeminden çıkan su ile inşaat çukuru yaklaşık 1,5 metre suyla dolmuş. Arkadaşlarıyla oyun oynarlarken Fırat suya düşmüş ve çıkamamış. Şu anda yoğun bakımda." dedi.

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