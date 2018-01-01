İnşaat bekçisini öldüren adam: Kendime hakim olamadım

Adana'da Yıldırım Gören (58), yeni yılın ilk saatlerinde, inşaat bekçisi Serdar Aşık'ı (54) av tüfeğiyle vurarak, öldürdü.

İÇİMDEKİ SES...

Polis tarafından gözaltına alınan Gören, emniyetteki ifadesinde, "İçimdeki ses, bana 'Bugün 4 kişiyi öldür' dedi. Kendime hakim olamadım" dedi.

TEDAVİ GÖRÜYORDU

İnşaat bekçisi Serdar Aşık, geçen cuma günü önce inşaat alanındaki yoldan geçmek isteyen Yıldırım Gören ile tartıştı.

"BEN BİRİNİ ÖLDÜRDÜM"

Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma, büyümeden önlendi. Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle bir süre Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi olan Gören, yeni yılın ilk saatlerinde, av tüfeğiyle inşaata gelip, bekçi Aşık'a 2 el ateş etti.

Boş kartuşları alıp, ağaç altındaki toprağa gömen Gönen, ardından kahveye giderek, "Emniyeti arayın. Ben birini öldürdüm" dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Kahvedekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, Aşık'ın öldüğünü belirledi. Serdar Aşık'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, Yıldırım Gören de gözaltına alındı.