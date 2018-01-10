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İnşaat çeliğinde gümrük vergisi tartışması büyüyor

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Namık Ekinci, bugün bir basın toplantısı yaparak konuyla ilgili endişelerini dile getirdi.

AA | 10.01.2018 - 14:03..
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Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Namık Ekinci, inşaat çeliğinde uygulanan Gümrük Vergisi'nin sıfırlanmasının sektörü nasıl etkileyeceğine ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

"CARİ AÇIK VE İŞSİZLİK ARTACAK"

Ekinci inşaat çeliği ithalatında gümrük vergisinin sıfırlanmasının Türk çelik sektörünü dünyadaki rakiplerine karşı savunmasız bıraktığını belirterek, bu durumun ihracatı azaltacağını, cari açığı ve işsizliği artıracağını savundu.

İnşaat çeliğinde gümrük vergisi tartışması büyüyor

Ekinci, inşaat çeliğinde uygulanan Gümrük Vergisi'nin sıfırlanmasının sektörü nasıl etkileyeceğine ilişkin düzenlendiği basın toplantısında yaptığı konuşmada, müteahhitlerin 2017 yılında sürekli gündeme getirdiği inşaat çeliğindeki fiyat artışlarının ithalat vergisinin sıfırlanması ile sonuçlandığını söyledi.

DÜŞÜŞ BEKLENMİYOR

İnşaat çeliğinde yüzde 30 olan ithalat vergisinin önce yüzde 10'a indirildiğini ancak fiyatların düşmemesi üzerine tüm uyarılara rağmen 2018 yılı itibariyle sıfırlandığını dile getiren Ekinci, ithalat vergisinin kaldırılmasının 2018 yılında inşaat çeliği fiyatlarında düşüş getirmesinin beklenmediğini vurguladı.

İnşaat çeliğinde gümrük vergisi tartışması büyüyor

"MÜTEAHHİTLERİN ESAS SORUNU YÜKSEK ARSA PAYI VE KÂR"

İnşaat sektörünün ana giderlerden biri olan vergi, harç, izin belgesi ve benzeri giderler kısmının ciddi bir pay oluşturduğunu dile getiren Ekinci, "İnşaat çeliği fiyatlarındaki artışa karşı veryansın eden müteahhitler yüksek kâr marjlarından fedakarlık etmeye yanaşmadıkları halde düşük kâr marjları ile çalışan ve dönem dönem zarar etmeyi göze alan çelik sektörüne yüklenmeyi seçiyor. Müteahhitler için esas sorun yüksek arsa payı ve yüksek kârdır. Bu konuyla ilgilenmeleri gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye'de inşaat firmalarının kazançlarının ortalama yüzde 50 iken bu rakamın ABD'de yüzde 9 olduğunu iddia eden Ekinci, Türk çelik sektörünün ise yüzde 5,5 ile dünyadaki rakiplerinden daha az kâr marjı ile çalıştığını anlattı.

2018'DE DÜŞÜŞ YAŞANABİLİR

Ekinci, inşaat çeliği ihracatının yıllar itibariyle 9 milyon tonlardan 5,5 milyon tonlara kadar gerilediğini, 2018'de bu düşüşün sürmesini beklediklerini kaydetti.

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