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İnşaat kazısında Geç Roma dönemine ait mekanlar bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hastane inşaatının hafriyat çalışması sırasında Geç Roma dönemine ait olduğu düşünülen konutsal mekanlar ile mozaik kalıntıları ortaya çıkarıldı.

AA | 22.03.2018 - 09:01..
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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Türkkuyusu Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin tadilat ve inşaat çalışması sırasında, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü yetkililerince tarihi kalıntılara rastlandı.

Ekipler, bölgede inceleme yaparak kurtarma kazısı başlattı. Ortaya çıkarılan alanların Geç Roma dönemine ait olduğu düşünülüyor.

İnşaat kazısında Geç Roma dönemine ait mekanlar bulundu

Hastane başhekimi Dr. Yusuf Babayiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanede zaman zaman yaşanan altyapı sorunları nedeniyle tadilat çalışması başlattıklarını belirtti.

İnşaat kazısında Geç Roma dönemine ait mekanlar bulundu

Bölgede çalışma yürütmeden önce durumu Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü yetkililerine bildirdiklerini aktaran Babayiğit, "Müze müdürlüğü ve ekibinin koordinesinde çalışmalar devam ediyor. Kurum olarak bu çalışmalar süresince arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

İnşaat çalışmalarının durdurulduğu, kurtarma kazılarının ise bir süre devam edeceği öğrenildi.

İnşaat kazısında Geç Roma dönemine ait mekanlar bulundu

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