İnşaat kazısında Geç Roma dönemine ait mekanlar bulundu

İranlı turistlerin iki haftalık nevruz tatili için Palandöken Kayak Merkezi'ne akın etmesi üzerine, otellerde doluluk oranı yüzde 80'lere ulaştı.

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Hollywood film stüdyoları

Harry Potter’dan Tarzan’a, Hızlı ve Öfkeli'den King Kong’a kadar bilip bilmediğiniz ne kadar film varsa burada çekildi.