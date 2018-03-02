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İnşaat malzemeleri ihracatı 2017'de 16 milyar dolar oldu

Türkiye'nin inşaat malzemelerinin 2017 ihracatı, 2016'ya göre yüzde 8 yükselerek 16,38 milyar dolara ulaştı.

AA | 02.03.2018 - 17:22..
  1. Haberler
  2. Emlak

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Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin (Türkiye İMSAD) açıkladığı Şubat 2018 Sektör Raporu'na göre, inşaat malzemesi sanayisinin 2016 yılında 15,16 milyar dolar olan yıllık ihracatı, 2017’de yüzde 8 artarak 16,38 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Raporda, 2017 yılında yaşanan üretim artışında, yurt içinde inşaat sektöründe hızlanan büyümenin ve yurt dışında iyileşmeye başlayan pazarların etkili olduğu ifade edildi. Ayrıca 3 yılın ardından yeniden artış gösteren ihracatın, yıl genelinde yükseliş eğiliminde olduğu ve özellikle ihracat pazarlarındaki toparlanmadan destek bulduğu belirtildi.

26 ALT SEKTÖRDEN 22'SİNDE ÜRETİM ARTTI

2017 yılında inşaat malzemeleri alt sektörlerindeki sanayi üretiminde artış eğilimi ağırlık kazandı. 26 alt sektörden 22’sinde üretim geçen yıla göre artarken, sadece 4 alt sektördeki üretimin geçen yıla göre gerilediği görüldü.

İnşaat malzemeleri sanayisinde ağırlıklı yeri olan sektörlerden 12'sinde yıllık üretim artışı çift haneli rakamlarla gerçekleşti. Merkezi ısıtma radyatörleri, kilit ve menteşeler, soğutma ve ısıtma donanımları, metalden kapı ve pencere, inşaat amaçlı beton ürünleri, düz cam, musluk vana ve valfler, seramik sıhhi ürünler ile çimento ve kabloların üretiminde yüzde 10’un üzerinde büyüme yaşandı. Yıl genelinde mermerler, seramik karolar, inşaat demirleri ile metal yapı parçaları üretimlerinde ise daha sınırlı büyüme görüldü. Geçen yıla göre üretimi gerileyen sektörler ise fırınlanmış kilden karolar, duvar kağıdı, boru profiller ile bina doğramacılığı ve marangozluk ürünleri oldu.

YAPI RUHSATLARI 2017'DE YÜZDE 31,8 ARTTI

2017 yılında alınan toplam yapı ruhsatları metrekare bazında yüzde 31,8 artarak 270,7 milyon metrekare oldu. Böylece 2017, son 3 yılda en yüksek yapı ruhsatı alınan yıl oldu. Raporda 1 Ekim 2017’de yürürlüğe giren yeni imar düzenlemelerinin sınırlayıcı etkilerinden kaçınmak için alınan konut yapı ruhsatlarının büyümede etkili olduğu belirtildi.

Alınan konut yapı ruhsatları yüzde 35,1 artarak 213,5 milyon metrekareye ulaştı. Konut dışı binalar için alınan yapı ruhsatları da 3 yıl sonra 2017 yılında arttı ve metrekare bazında yüzde 20,7 yükselerek 57,2 milyon metrekare olarak gerçekleşti. Raporda alınan yapı ruhsatlarının büyüklüğü inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisi için ümit vermekle birlikte, bu ruhsatların bir bölümünün hayata geçemeyebileceği de değerlendirildi.

ALINAN YAPI İZİNLERİ 161 MİLYON METREKAREYE YÜKSELDİ

2017 yılında alınan yapı izinleri, kullanıma sunulan fiili arzı göstermesi açısından sektörde önemli bir veri olarak kabul ediliyor. 2017 yılında alınan toplam yapı izinleri yüzde 6,6 artarak 161,1 milyon metrekareye yükseldi. Konut tarafında yapı izinleri yüzde 9,4 genişleyerek 125,7 milyon metrekare olarak gerçekleşti. Konut dışı binalarda ise alınan yapı izinleri veya kullanıma sunulan arz yüzde 2,2 gerileyerek 35,4 milyon metrekareye indi. Konut tarafında arzda artış sürerken, konut dışı ticari binalarda 2017 yılında henüz büyümenin başlayamadığı görüldü.

TEŞVİKLER KONUT ÜRETİMİNİ HIZLANDIRDI

2016 ve 2017 yıllarında konut satışlarına getirilen teşviklerin konut üretimini hızlandırdığı görüldü. Ancak konut satışlarına yönelik teşviklerin sona ermesi nedeniyl,e konut satışları normal seviyesinde devam etti. Bu süreçte alınan yüksek konut yapı ruhsatları ve konut yapı izinleri dikkate alındığında 2018’in, konut üreticileri için yine zor geçecek bir yıl olabileceği ifade edildi.

KONUT SATIŞLARI 2018'E ARTIŞLA BAŞLADI

Konut satışları 2018 yılına artış ile başladı. Konut satışları, ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artarak 97 bin 19 oldu. 2017 yılı eylül ayında yaklaşık bir yıl süren teşviklerin kaldırılmasının ardından 2017'nin ekim, kasım ve aralık aylarındaki satışlar, 2016 yılının aynı aylarının altında gerçekleşmişti. Konut satışlarındaki bu gerilemenin yeni yılda da sürme olasılığının bulunduğu belirtilen raporda, 2018 yılı ocak ayında satışlarda yaşanan artışın ümit verici olduğu kaydedildi.

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