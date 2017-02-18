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İnşaat malzemeleri sanayi bileşik endeksi düştü

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi ocak ayında 1,75 puan azaldı.

18.02.2017 - 09:23
  1. Haberler
  2. Emlak

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Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nden (Türkiye İMSAD) yapılan açıklamaya göre, İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi yıla mevsimsellik etkisi ile beklendiği gibi düşüşle başladı.

OCAK AYINDA DÜŞTÜ

Ocak ayları bileşik endekste özellikle faaliyetlerdeki mevsimsel gerileme ile düşüşlerin yaşandığı bir ay olurken, bu yıl da benzer bir düşüş gerçekleşti. Dünya'nın haberine göre, Bileşik Endeks ocak ayında bir önceki aya göre 1,75 puan düştü. Bu düşüşte her üç alt endeksteki gerileme etkili oldu.

Bileşik endeks geçen yılın ocak ayına göre ise 6,74 puan geriledi. Faaliyetlerde gerileme bu yılın ocak ayında daha yüksek gerçekleşti. Özellikle iç satışlar, ihracat ve üretimde gerileme yaşandı. Ocak faaliyet endeksi bir önceki aya göre önemli ölçüde geriledi.

AĞIR KIŞ KOŞULLARI MEVSİMSELLİK ETKİLERİNİ ARTIRDI

Mevsimsellik etkisinden dolayı ocak ayı faaliyetlerin en düşük olduğu aylardan biri olurken, bu seneki ağır kış koşulları mevsimsellik etkilerini artırdı. Böylece, faaliyet endeksi ocak ayında bir önceki aya göre 4,2 puan düştü ve geçen yılın ocak ayının da 5,2 puan altında kaldı. Faaliyetlerin tamamında gerileme yaşandı.

Beklenti endeksi ocak ayında bir önceki aya göre 0,4 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 4,8 puan düştü.

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