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İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksi en düşük seviyede

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, 5,17 puan düşerek 2013 yılından itibaren en düşük seviyeye ulaştı.

AA | 21.12.2016 - 13:36
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İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksi en düşük seviyede

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi kasım ayına ilişkin rapor açıklandı. Yapılan araştırmaya göre yılın aynı dönemine göre 5,17 puan düşerek 92,78 seviyesine geriledi.

İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksi en düşük seviyede

Bileşik endeks kasım ayında bir önceki aya göre 1,77 puan düştü. Düşüşte güven ve beklentilerdeki gerileme etkili oldu. Faaliyetlerde ise gerileme daha sınırlı yaşandı. Bileşik endeks geçen yılın kasım ayının da 5,17 puan altında gerçekleşti.

FAALİYET ENDEKSİ KASIMDA DURAĞAN KALDI

Faaliyet endeksi kasım ayında bir önceki aya göre hemen hemen aynı gerçekleşti. Faaliyetler kendi içinde farklı gelişme eğilimleri gösterdi. Mevsimsellik de faaliyetleri olumsuz etkilemeyen bir faktör oldu. Faaliyet endeksi kasım ayında 0,1 puan düşerek geçen yıl kasım ayı faaliyet endeksinin de 3,5 puan altında kaldı.

Endeks rapora göre, kasım ayında güven kaybı devam etti. Temmuz ayından sonra yaşanan güven kaybı halen sürüyor. Ekonomide alınan yoğun önlem ve desteklere rağmen ekonomiye ve sektörlere yönelik güvende henüz bir iyileşme başlamadı. Güven seviyesi bir önceki aya göre 2,3 puan geriledi. Güven seviyesi geçen yılın aynı ayının güven seviyesinin 7,4 puan altına düştü.

İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksi en düşük seviyede

DURAĞANLIK VE SİPARİŞLERİN GERİLEMESİ BEKLENTİLERİ ZAYIFLATTI

Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerde gerileme kasım ayında da sürdü. İnşaat malzemeleri sanayisine ilişkin beklentilerde de gerileme oldu. Gelecek 3 aya ilişkin alınan yurt içi siparişler kasım ayında hissedilir ölçüde geriledi. Mevsimsellik etkili olmaya başladı. Gelecek 3 aya ilişkin alınan ihracat siparişleri ise göreceli daha hızlı bir düşüş gösterdi. Gelecek 3 ayın üretim beklentisinde ise iç ve dış siparişlerde düşüşe bağlı olarak gerileme yaşandı.

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