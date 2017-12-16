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İnşaat malzemelerini çalan hırsız daha sonra geri getirdi

Kadıköy'ün ünlü Bağdat Caddesi'nde inşaat malzemelerini çalan bir kişi, daha sonra el arabasıyla olay yerine gelip aldıklarını bıraktı.

DHA | 16.12.2017 - 08:22..
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Kadıköy polisine, beyaz el arabasıyla inşaat alanının çevresinde yüzü bezle sarılı bir kişinin gezdiği ihbarı geldi. Harekete geçen emniyet görevlilerle şüpheli şahıs arasında küçük bir kovalamaca yaşandı.

İnşaat malzemelerini çalan hırsız daha sonra geri getirdi

POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTI

Olay yerine gelen polis ekipleri, el arabasıyla kaçan şüpheliyi aramaya başladı. Özgürlük Parkı'nın önüne gelen ekiplerle şüpheli arasında kovalamaca başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından şüpheli kişi, malzemelerin içinde olduğu el arabasını bırakıp kayıplara karıştı.

İnşaat malzemelerini çalan hırsız daha sonra geri getirdi

MALZEMELER EKİP OTOSUNA ALINDI

Şüphelinin kaçması üzerine ekipler, el arabasında bulunan inşaat malzemelerini ekip otosuna alarak, Göztepe Polis Merkez Amirliği'ne götürdü. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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