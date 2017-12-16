İnşaat malzemelerini çalan hırsız daha sonra geri getirdi

Kadıköy polisine, beyaz el arabasıyla inşaat alanının çevresinde yüzü bezle sarılı bir kişinin gezdiği ihbarı geldi. Harekete geçen emniyet görevlilerle şüpheli şahıs arasında küçük bir kovalamaca yaşandı.
POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTI
Olay yerine gelen polis ekipleri, el arabasıyla kaçan şüpheliyi aramaya başladı. Özgürlük Parkı'nın önüne gelen ekiplerle şüpheli arasında kovalamaca başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından şüpheli kişi, malzemelerin içinde olduğu el arabasını bırakıp kayıplara karıştı.
MALZEMELER EKİP OTOSUNA ALINDI
Şüphelinin kaçması üzerine ekipler, el arabasında bulunan inşaat malzemelerini ekip otosuna alarak, Göztepe Polis Merkez Amirliği'ne götürdü. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.