İnşaat malzemesi yüklü kamyonet devrildi, sürücü kaçtı

Medipol Başakşehir, konuk ettiği Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini elde etti ve puanını 12'ye çıkararak zirve yarışına ortak oldu.

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Ebru Gündeş New York'ta Reza Zarrab ile görüştü

İddiaya göre Ebru Gündeş, New York'ta Reza'nın yanına giderek görüştü. Ayrıca kendi doğum günü için bir daha gidecek.