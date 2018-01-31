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İnşaat ruhsatı tek bir imzayla verilecek

Kapsamlı hazırlanan reformda imza olmadan inşaat ruhsatı alınabilecek.

Haber Merkezi | 31.01.2018 - 17:10..
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İnşaat ruhsatı tek bir imzayla verilecek

Yatırım ortamını geliştrimek için kapsamlı reform paketi düzenlendi. Bu yasaya göre tek bir imzayla inşaat ruhsatı verilecek.

ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLEBİLECEK

Mimari projeler elektronik ortamda gönderilebilecek. Kredi ve borç sözleşmeleri resmi senet düzenlenmeksizin tapuya tescil edilebilecek. Altyapı kazı işlemlerinde belediye izni 15 içinde sonuçlandırılacak.

İnşaat ruhsatı tek bir imzayla verilecek

İMZALAMAK ZORUNLU OLMAYACAK

Kazı izin belgesi harcı için, zemin tahrip bedelinin binde ikisi kadar bedel alınabilecek. Yapı denetim kuruluşlarından yapı ruhsatı imzalatmak zorunlu olmayacak. Şirket, yapı denetiminin yapıldığına dair bakanlığa taahhüt verecek.

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