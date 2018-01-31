1 Sosyal medyada terör propagandasına 10 gözaltı Emniyet güçleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili sosyal medyada propaganda yapanlara geçit vermiyor.

2 İnşaat ruhsatı tek bir imzayla verilecek Kapsamlı hazırlanan reformda imza olmadan inşaat ruhsatı alınabilecek.

3 Neden gerçek aşkı bulamıyoruz Gerçek aşkı bulamamaktan yana dertli misiniz? Belki de sebeplerine odaklanmalısınız.

4 Avrasya Tüneli'ne zam: 21 lira oldu İstanbul'da geçtiğimiz yıl açılan Avrasya Tüneli ücretlerine zam geldi. Buna göre otomobiller için yeni ücret 21 lira oldu.

5 Sigarayı bıraktıktan sonra vücutta görülen değişiklikler Sigarayı bırakma evresinde bile bedeninizde çok şey değişiyor. Ondan kurtulmak için kendinize bir şans verin!

6 Antalya'da kar şenliği Manavgat ilçesine kamyonlarla 250 ton kar taşınarak düzenlenen şenlikte, çocuklar doyasıya eğlendi.