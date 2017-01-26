taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.128
USD
3,8364
EURO
4,1288
ALTIN
147,89
PETR
55,4800

İnşaat sektörü güven endeksi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 geriledi.

26.01.2017 - 09:06
  1. Haberler
  2. Emlak

e

Hizmet sektörü güven endeksi, ocak ayında yüzde 6,2, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7, perakende ticaret sektörü güven endeksi de yüzde 0,2 geriledi.

GÜVEN ENDEKSLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı. Buna göre, geçen yılın aralık ayında 93,3 olan mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi, yüzde 6,2 azalarak ocakta 87,5'e düştü.

TALEP BEKLENTİSİ AZALDI

Hizmet sektörü güven endeksindeki bu azalış, son üç aylık dönemde iş durumunun iyileştiğini, hizmetlere olan talebin arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talebin artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

İnşaat sektörü güven endeksi azaldı

İNŞAATTA GÜVEN ENDEKSİ GERİLEDİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 76,1 iken bu ay yüzde 1,7 azalarak 74,8 değerine gerildi. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu azalış, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısında artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 6,8 azalırken alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi ise yüzde 6 arttı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
YSK: Seçimlere katılma yeterliliğine sahip 9 parti var

YSK: Seçimlere katılma yeterliliğine sahip 9 parti var

10
Kılıçdaroğlu'ndan referandum tahmini

Kılıçdaroğlu'ndan referandum tahmini

402
Türkeş: Bir tane Türk olmasa da Kıbrıs bizim meselemizdir

Türkeş: Bir tane Türk olmasa da Kıbrıs bizim meselemizdir

23
Yunanistan 8 darbeci askerle ilgili kararını açıklayacak

Yunanistan 8 darbeci askerle ilgili kararını açıklayacak

38
Yunan ordusunda Arnavut Kartalı skandalı

Yunan ordusunda Arnavut Kartalı skandalı

18
Real Madrid haç sembolünü logosundan kaldırdı

Real Madrid haç sembolünü logosundan kaldırdı

5
Futbolun son 8 yılına FETÖ soruşturması

Futbolun son 8 yılına FETÖ soruşturması

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM