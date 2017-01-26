İnşaat sektörü güven endeksi azaldı

Hizmet sektörü güven endeksi, ocak ayında yüzde 6,2, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7, perakende ticaret sektörü güven endeksi de yüzde 0,2 geriledi.

GÜVEN ENDEKSLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı. Buna göre, geçen yılın aralık ayında 93,3 olan mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi, yüzde 6,2 azalarak ocakta 87,5'e düştü.

TALEP BEKLENTİSİ AZALDI

Hizmet sektörü güven endeksindeki bu azalış, son üç aylık dönemde iş durumunun iyileştiğini, hizmetlere olan talebin arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talebin artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

İNŞAATTA GÜVEN ENDEKSİ GERİLEDİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 76,1 iken bu ay yüzde 1,7 azalarak 74,8 değerine gerildi. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu azalış, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısında artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 6,8 azalırken alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi ise yüzde 6 arttı.