İnşaat sektöründe 220 milyar dolarlık portföyümüz var

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 'İnşaat Çevre ve Yapı Malzemeleri Sektörü Türkiye İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, sektörün Türkiye'nin ekonomideki yelkenleri olduğuna vurgu yaptı.

'İMAR YÖNETMELİKLERİ SAVAŞIYORDU'

Bakan Özhaseki, imar yönetmeliği ve deprem yönetmeliği ile ilgili yaptıklarını ve yapacaklarını anlattı. Özhaseki, "Göreve geldiğimizde birçok yönetmelik vardır. Adeta imar yönetmelikleri savaşıyordu. Ortalık darmadağındı. Yönetmelikte istemeyerek de olsa istismara yol açan boşluklar vardı. Örneğin, kış bahçeleri türemişti. Ev 100 metrekare ama 50 metrekare kış bahçesi vardı. Mesken alındıktan sonra kış bahçesi eve katılıyor ve evin metrekaresi 150 metrekareye çıkıyor. Balkonlar da hakeza aynı şekilde. 40-50 metrelik balkonlar mesken alındıktan sonra eve katılıyor ve yeni alanlar kazandırılıyor. İmar yönetmeliğinde yöresel farklılıklar da vardı. O nedenle çeşitli kişilerden olmak üzere 166 yerden görüş aldık. İmar yönetmeliğinin değişmez kurallarını yazdık. İnşallah bu kurallar bozulmaz ve böyle devam eder."





'BİNA BAZLI DEĞİL, ALAN BAZLI UYGULAMA'

Bakan Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm konusunda yerli malzeme kullanan belediyelere öncelik vereceklerini, inşaat sektörünün önünün açık olduğunu ve bu sektörün Türkiye'nin dinamosu olduğunu söyledi.

Özhaseki, "Kentsel dönüşüm konusunda bir çaba içindeyiz. Şunu söylemek istiyorum; balık hafızalıyız. Deprem olunca 'eyvah' diyoruz. Deprem bitince ise arkamızı dönüp işimize bakıyoruz. Deprem gerçeğini yok sayamayız. Kentsel dönüşümde bina bazlı değil, alan bazlı bir uygulamadan yanayız. Bu konuda belediyelerin sıkıntılar var. Tıkanmışlıkları var. Yakın zamanda bununla ilgili yasa çıkacak. Sonra oturup sorunları bir bir çözeceğiz. Şunu söylemem gerekiyorsa 1999 öncesi yapılan yapıların büyük bir bölümü risk taşıyor. O nedenle yılda 500 bin konutu yenilememiz gerekiyor. O nedenle sıfır faizle kredi sistemini getireceğiz. İstanbul'da 600 bin konut yıkılıp yeniden yapılacak. Deprem gelmeden hazırlığımız yapıyoruz. Bina bazlı bazı dönüşümler yerine alan bazlı dönüşümleri istiyoruz."