İnşaat sektöründe istihdam azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin İnşaat İşgücü Girdi Endekslerini açıkladı. Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdam endeksi, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,9 azaldı.

YÜZDE 1,2'LİK GERİLEME

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdam endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 gerileyerek 66,8'e indi. Söz konusu dönemde, takvim etkisinden arındırılmış inşaat sektöründe çalışılan saat endeksi, 2016'nın üçüncü çeyreğine göre yüzde 5,8 gerileyerek 65,5 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat sektöründe çalışılan saat endeksi de bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1 azaldı ve 62 değerini aldı. Takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 6,1 artarak, 188'e yükseldi.

BRÜT ÜCRET MAAŞ ENDEKSİ ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat brüt ücret- maaş endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,7 artış gösterdi ve 181,6'ya çıktı.