İnşaat sektöründe istihdam rekoru kırıldı

Hükümet tarafından başlatılan istihdam seferberliği kapsamında birçok kişi işe kavuştu. Belirlenen verilere göre; 1 milyon 488 bin kişilik ek istihdam sağlandı.

1 MİLYON KİŞİYE EK İSTİHDAM SAĞLANDI

2017'nin ocak ayında yüzde 13'e yükselen işsizlik oranı, şubat ve mart döneminde sırasıyla yüzde 12.6 ve yüzde 11.7'ye geriledi. Geçen yıl sonunda 26 milyon 669 bin kişi istihdam edilirken, nisan sonu itibarıyla 1 milyon 488 bin kişiye ek istihdam sağlanmış oldu.

İNŞAAT İSTİHDAMDA REKOR KIRDI

Nisan verilerine göre hizmet ve inşaat sektöründe istihdam, tarihi zirvesine ulaştı. İki sektör nisan ayında 93 bin vatandaşa yeni istihdam sağlandı. Ekonominin lokomotif sektörlerinden inşaatta toplamda 2.1 milyon kişi iş sahibi oldu.