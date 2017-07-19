taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.718
USD
3,5296
EURO
4,0732
ALTIN
140,70
PETR
48,5900

İnşaat sektöründe istihdam rekoru kırıldı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; inşaatta toplamda 2.1 milyon kişiye istihdam sağlandı.

19.07.2017 - 09:44
  1. Haberler
  2. Emlak

Hükümet tarafından başlatılan istihdam seferberliği kapsamında birçok kişi işe kavuştu. Belirlenen verilere göre; 1 milyon 488 bin kişilik ek istihdam sağlandı.

İnşaat sektöründe istihdam rekoru kırıldı

1 MİLYON KİŞİYE EK İSTİHDAM SAĞLANDI

2017'nin ocak ayında yüzde 13'e yükselen işsizlik oranı, şubat ve mart döneminde sırasıyla yüzde 12.6 ve yüzde 11.7'ye geriledi. Geçen yıl sonunda 26 milyon 669 bin kişi istihdam edilirken, nisan sonu itibarıyla 1 milyon 488 bin kişiye ek istihdam sağlanmış oldu.

İnşaat sektöründe istihdam rekoru kırıldı

İNŞAAT İSTİHDAMDA REKOR KIRDI

Nisan verilerine göre hizmet ve inşaat sektöründe istihdam, tarihi zirvesine ulaştı. İki sektör nisan ayında 93 bin vatandaşa yeni istihdam sağlandı. Ekonominin lokomotif sektörlerinden inşaatta toplamda 2.1 milyon kişi iş sahibi oldu.

İlginizi Çekebilir
Kate Upton'ın 5.25 milyon dolarlık malikanesi
ABD’li mankenlerden Kate Upton, nişanlısı Justin Verlander ile Beverly Hills’te 5.25 milyon dolara malikane satın aldı.
Türkiye'de ikinci el konut fiyatları arttı
Yapılan bir araştırmaya göre; ikinci el konut fiyatları yüzde 10.13'lük artış gösterdi.
Emlak Bankası 250 milyon dolar sermayeyle başlayacak
2018 yılında faaliyete geçmesi planlanan Emlak Bankası için detaylar da belli oluyor.
Birbirinden şık niş dekorasyonlar
Evinizde bulunan kör noktaları niş ünitelerle dekore edin.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ebru Şallı'nın yeni aşkı evli çıktı

Ebru Şallı'nın yeni aşkı evli çıktı

113
CNN Türk canlı yayınında FETÖ'cü gerginliği

CNN Türk canlı yayınında FETÖ'cü gerginliği

44
Suudi Arabistan'da mini eteğe gözaltı

Suudi Arabistan'da mini eteğe gözaltı

43
Kur'an'dan rahatsız olan Boğaziçili profesör PKK'ya sessiz

Kur'an'dan rahatsız olan Boğaziçili profesör PKK'ya sessiz

114
FETÖ'nün 48 milyar lirası devlete geçti

FETÖ'nün 48 milyar lirası devlete geçti

77
Merkel'den Büyükada açıklaması

Merkel'den Büyükada açıklaması

92
Selde mahsur kalan taksici aracının üzerine çıktı

Selde mahsur kalan taksici aracının üzerine çıktı

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM