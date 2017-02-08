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İnşaat sektöründe istihdam yüzde 10 artacak

İnşaat sektöründe talepler yerine gelirse 200 bin ek istihdamın üzerine çıkılabilir.

08.02.2017 - 12:50
  1. Haberler
  2. Emlak

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, sektörün Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında çok önemli bir rol oynadığını belirterek, "Diğer sektörler üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkileri dikkate alındığında, inşaat sektörünün Türk ekonomisindeki payı yüzde 30'lara, tarım dışı istihdamdaki payı ise yüzde 10'a ulaşmaktadır." dedi.

İnşaat sektöründe istihdam yüzde 10 artacak

Türkiye ekonomisinin içinden geçmekte olduğu zor dönemde geçmişten bugüne ekonomik büyümenin lokomotifi olan inşaat sektörüne yönelik yatırımların ivme kaybetmeden sürdürülmesinin önem taşıdığını dile getiren Yenigün, TMB üyelerinin bu süreçte "taahhüt projeleri", "kamu-özel yap-işlet-devret" ve "gayrimenkul yatırımları" olmak üzere üç ana kolda daha fazla üretim ve istihdam yaratmak üzere azami gayret gösterdiğini anlattı.

İSTİHDAM YÜZDE 10 ARTACAK

Nazmi Durbakayım ise bu yıl için belirlenen 1,5 milyonluk konut satış hedefinin yüzde 10-15 düzeyinde bir artışı ifade ettiğini kaydederek, "Cumhurbaşkanımızın sanayi kollarından yüzde 5 gibi bir beklentisi var. Bizim hedefimiz konut satışında yüzde 10-15 civarında artış. Bu durum sektörün istihdamını direkt yüzde 10 artıracaktır." ifadelerini kullandı.

İnşaat sektöründe istihdam yüzde 10 artacak

"EK İSTİHDAM 300 BİNE ÇIKABİLİR"

Hükümetin ve özellikle Maliye Bakanlığının sektör için çok ciddi işlere imza attığını, taleplerini yerine getirdiğini ve sektörün hareketlenmesi için vergi indirimi gibi kolaylıklar sağladığını anlatan Durbakayım, bunun yanı sıra bürokratik süreçlerin kısalması, yönetmeliklerle ilgili hakların sürekli hale gelmesi gibi bazı talepleri bulunduğunu söyledi. Durbakayım, "Bu taleplerimiz de yerine gelirse 200 bin ek istihdamın üzerine çıkarız. 300 bini, yani yüzde 15'lik artışı, bile bulabiliriz." diye konuştu.

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