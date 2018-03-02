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İnşaat sektöründe üretim azalırken ciro arttı

İnşaat sektöründe yılın dördüncü çeyreğinde istihdam yüzde 5.7 düşerken, ciro yüzde 12.7 arttı.

DHA | 02.03.2018 - 17:04..
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fs

Türkiye İstatistiik Kurumu’nun (TÜİK) inşaat sektörünün 2017 yılı dördüncü çeyreğindeki üretim ve ciroları üzerinde yaptığı istatistiklere göre 2017 yılının son çeyreğinde inşaat ciro endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 12.7 arttı.

YÜZDE 12,7'LİK ARTIŞ

Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2017 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12.7 artarken, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14.2 arttı.

İnşaat sektöründe üretim azalırken ciro arttı

ÖNCEKİ ÇEYREĞE GÖRE YÜZDE 0,4 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise 2017 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.4 azaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat üretim endeksi ise 2017 yılında bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5.7, bir önceki yıla göre yüzde 9.2 düştü. (Grafik)

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