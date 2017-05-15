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İnşaat sektöründe yüzde 6,7'lik istihdam sağlandı

TÜİK verilerine göre; Şubat ayında inşaat sektörüne ait istihdamda değişiklik olmadı.

15.05.2017 - 15:21
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İnşaat sektöründe yüzde 6,7'lik istihdam sağlandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

İnşaat sektöründe yüzde 6,7'lik istihdam sağlandı

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN PAYI DEĞİŞMEDİ

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 160 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 340 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,7’si tarım, yüzde 19,5’i sanayi, yüzde 6,7’si inşaat, yüzde 55,2’si ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Şubatta, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,3 puan, hizmet sektörünün payı 0,2 puan artarken, sanayi sektörünün payı 0,4 puan azaldı. İnşaat sektörünün payı ise değişim göstermedi.

İnşaat sektöründe yüzde 6,7'lik istihdam sağlandı

EKONOMİK FAALİYETE GÖRE İSTİHDAM EDİLENLER AZALDI

Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı, bir önceki döneme göre 0,2 puanlık artışla yüzde 52,7 olarak hesaplandı. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 22 bin, inşaat sektöründe 61 bin, hizmet sektöründe 83 bin kişi artarken sanayi sektöründe ise 23 bin kişi azaldı.

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