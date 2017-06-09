İnşaat sektöründeki demir krizi çözüldü

Geçtiğimiz aylarda yükselen demir fiyatları, inşaat sektöründe bir süreliğine de olsa krize neden olmuştu.

İNŞAATÇILAR ÇÖZÜM İSTEMİŞTİ

Demir fiyatlarının yükselmesi ile piyasada istedikleri miktarda ürün bulamadıklarından şikayet eden ve çözüm bulunmazsa 9 Haziran’da paydos edeceklerini açıklamıştı.

DEMİR KRİZİ ÇÖZÜLDÜ

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci demirde yüzde 30 olan gümrük vergisi oranının yarıdan fazla indirilmesine ilişkin kararnamenin Bakanlar Kurulu’nda imzalandığını açıkladı. Demir-çelikte ihracata verilen ürünlerin iç piyasaya sürülmesiyle fiyatlar da gerilemeye başladı. Demir krizi böylece çözüldü.

DEMİRDEKİ GÜMRÜK VERGİSİ DÜŞÜRÜLECEK

TOBB Türkiye İnşaat Sektör Meclis Başkanı ve İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, durumun düzeltildiğini belirtti. Tellioğlu, "Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, demirdeki gümrük vergisini düşüreceklerini açıkladı. Ayrıca fiyatlar istediğimiz seviyelere doğru geriliyor. Şu anda tonu 1.950 liraya kadar indi. Biraz daha düşme eğiliminde. Ramazan ayı sonuna kadar 1.900-1.800 liralara kadar düşer. Bizim derdimiz üzüm yemek, maksadımız işlerin yürümesiydi.” dedi.