İnşaat sektörünün milli gelirdeki payı arttı

İnşaat sektöründe daha önce kayıt dışında kalan faaliyetlerin milli gelir hesaplarına katılması sonucu inşaat sektörünün milli gelir içindeki payı da yükseldi.

2015 yılında cari fiyatlarla inşaat sektörünün milli gelir içindeki payı yüzde 4.4'den revizyon sonrası yüzde 8.2'ye yükseldi. 2016 yılında payın yüzde 8.5 olacağı öngörülüyor.

ARTIŞIN BÜYÜK BÖLÜMÜ İNŞAAT SEKTÖRÜNDEN KAYNAKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu milli gelir hesaplama yöntemini değiştirerek daha güncel hale getirdi. Yeni kullanılmaya başlanan hesaplama yöntemi ile milli gelir 2015 yılı için cari fiyatlarla yüzde 19.5 oranında büyüdü. Bu büyümenin büyük bölümü kayıt dışında kalan inşaat faaliyetlerinin milli gelire dahil edilmesinden kaynaklandı.

Yapılan revizyon ile inşaat harcamaları genişleyerek inşaat sektöründeki büyüme hızları yükseldi. Buna bağlı olarak inşaat sektörünün milli gelir içindeki payı da arttı. Toplam inşaat harcamaları 2015 yılında eski yöntem ile 175.1 milyar TL olarak ölçüldü. Revizyon sonrası inşaat harcamaları büyüklüğü 379.9 milyar TL'ye yükseldi. 2016 yılında ise inşaat harcamalarının 450 milyar TL'ye yaklaşacağı öngörülüyor.

İNŞAAT SEKTÖRÜ BÜYÜDÜ

Yeni hesaplama yöntemi ile geçmiş yıllara ait inşaat sektörü büyüme oranları yukarı yönlü revize edildi. 2016 yılına ilişkin çeyrek verileri de yenilendi. İnşaat sektöründe büyüme üçüncü çeyrekte yavaşlarken, 2016 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 1.4 oldu. Yılın ilk ve ikinci çeyreğinde büyümeler yüzde 5.1 ve yüzde 15.7 olarak revize edildi. Böylece yılın ilk dokuz ayında inşaat sektörü yüzde 7.4 büyüdü. 2015 yılı ilk dokuz ayında ise inşaat sektörü yüzde 4.9 büyüdü.

Gayrimenkul sektöründe ise büyüme 2016 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 3.7 oldu. Yılın ilk ve ikinci çeyreğinde büyümeler yüzde 4.3 ve yüzde 5.2 olarak revize edildi. Böylece yılın ilk dokuz ayında gayrimenkul sektörü yüzde 4.4 büyüdü. 2015 yılı ilk dokuz ayında ise gayrimenkul sektörü yüzde 2.4 büyüdü.