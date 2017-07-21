taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.765
USD
3,5351
EURO
4,1166
ALTIN
141,98
PETR
48,7400

İnşaat sektörünün öncüleri bir araya geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki ve Maliye Bakanı Ağbal, inşaat sektörü için bir çalıştay düzenledi.

21.07.2017 - 14:35
  1. Haberler
  2. Emlak
İnşaat sektörünün öncüleri bir araya geldi

İnşaat sektöürünün temsilcileri dün düzenlenen çalıştaya katıldı. Düzenlenen toplantı 2 saat sürdü.

İnşaat sektörünün öncüleri bir araya geldi

SEKTÖRÜN TEMSİLCİLERİ DE KATILDI

Toplantıya KONUTDER, İNDER ve GYODER'in önderliğindeki sektör temsilcileri de hazır bulundu. Toplantının ana konusu arasında yeni imar yönetmeliği, kentsel dönüşüm ve gayrimenkul sektörünün önünü tıkayan sıkıntılar yer alıyordu.

İnşaat sektörünün öncüleri bir araya geldi

"SEKTÖRÜN SIKINTILARININ AŞILACAĞINA İNANIYORUM"

KONUTDER Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, dün gerçekleşen toplantıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Elmas, "Sayın Maliye Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve beraberindeki heyetle birlikte yeni yönetmelik ve sektörün önünü tıkayan konularla ilgili bir görüşme yaptık. Maliye Bakanlığı tarafından sektörümüzü rahatlatacak adımlar yakın zamanda atılmıştı. Bu görüşmeden sonra da sektörümüzün önemli sıkıntılarının aşılacağına inanıyorum. Yapılan hamlelerle senede 500 bin konutun dönüşmesi hedefleniyor" diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sur Yapı "Muhit" projesini satışa çıkardı
Sur Şirketler Grubu bünyesinde yer alan Sur Yapı, bu yılın 6., Sancaktepe'deki 4. projesi Muhit'i satışa çıkardı.
ABD'de konut başlangıçları düşüşü sonlandırdı
ABD'de konut başlangıçları haziranda yüzde 8,3 artarak son 4 ayın ilk yükselişini kaydetti.
Modern mutfaklar için fayans modelleri
Evinizde en çok zamana geçirdiğiniz yer şüphesiz mutfaktır...
İnşaat sektöründe istihdam rekoru kırıldı
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; inşaatta toplamda 2.1 milyon kişiye istihdam sağlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Terim'in en net kaçış görüntüsü

Fatih Terim'in en net kaçış görüntüsü

124
Derya Tuna Bodrum'da pasta üflerken depreme yakalandı

Derya Tuna Bodrum'da pasta üflerken depreme yakalandı

148
Bodrum'daki deprem kameralara yansıdı

Bodrum'daki deprem kameralara yansıdı

58
Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde deprem

246
Bodrum'da deprem paniğiyle yaşananlar İZLE

Bodrum'da deprem paniğiyle yaşananlar İZLE

103
Bodrum Depremi sonrası Kandilli'nin açıklaması

Bodrum Depremi sonrası Kandilli'nin açıklaması

97
Trump Ankara Büyükelçisi Bass'ı Afganistan'a gönderiyor

Trump Ankara Büyükelçisi Bass'ı Afganistan'a gönderiyor

87
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM