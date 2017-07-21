İnşaat sektörünün öncüleri bir araya geldi

İnşaat sektöürünün temsilcileri dün düzenlenen çalıştaya katıldı. Düzenlenen toplantı 2 saat sürdü.

SEKTÖRÜN TEMSİLCİLERİ DE KATILDI

Toplantıya KONUTDER, İNDER ve GYODER'in önderliğindeki sektör temsilcileri de hazır bulundu. Toplantının ana konusu arasında yeni imar yönetmeliği, kentsel dönüşüm ve gayrimenkul sektörünün önünü tıkayan sıkıntılar yer alıyordu.

"SEKTÖRÜN SIKINTILARININ AŞILACAĞINA İNANIYORUM"

KONUTDER Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, dün gerçekleşen toplantıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Elmas, "Sayın Maliye Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve beraberindeki heyetle birlikte yeni yönetmelik ve sektörün önünü tıkayan konularla ilgili bir görüşme yaptık. Maliye Bakanlığı tarafından sektörümüzü rahatlatacak adımlar yakın zamanda atılmıştı. Bu görüşmeden sonra da sektörümüzün önemli sıkıntılarının aşılacağına inanıyorum. Yapılan hamlelerle senede 500 bin konutun dönüşmesi hedefleniyor" diye konuştu.