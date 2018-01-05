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İnşaat ustasının buluşu TermoBor 20 ülkeye ihraç ediliyor

Çanakkaleli inşaat ustası Burhan Kum, bor madeni kullanarak ısı ve ateşe dayanıklı, su geçirmeyen dış cephe malzemesi geliştirerek 20 ülkeye ihracat yapıyor.

AA | 05.01.2018 - 09:44..
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Çanakkale'nin merkeze bağlı Karacaören köyünde kurduğu tesiste "TermoBor" adıyla üretim yapan Burhan Kum (34), Türk Patent ve Marka Kurumundan ürünün patentini almasının ardından ihracata başladı.

Kum, geliştirdiği malzemenin, işlenmiş toz halindeki bor ile çimento, perlit, polimer, selüloz, su itici ve bazı bağlayıcıların karışımından oluştuğunu belirtti.

İnşaat ustasının buluşu TermoBor 20 ülkeye ihraç ediliyor

HORASAN HARCI "TERMOBOR"

"TermoBor" isimli ürünü yaklaşık 6 aydır 20 ülkeye sattığını söyleyen Kum, Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin inşası ile restorasyonlarında kullanılan ve "horasan" olarak bilinen harçtan esinlenerek ürettiği bu ürünün ısıya dayanıklı olmasıyla birlikte su geçirmeme özelliğiyle de ön plana çıktığını anlattı.

İnşaat ustasının buluşu TermoBor 20 ülkeye ihraç ediliyor



TermoBor'u, bor madeni ve horasan sistemini birleştirerek geliştirdiğini dile getiren Kum, şöyle devam etti:

"Eski dönemde kalelerde Osmanlı'nın kullandığı horasan sisteminden yola çıkarak biz bu ürünü ürettik. Bu kısa bir sürede olmadı. 15-20 yıldan bu yana Ar-Ge çalışması yapıyoruz. Dış cephe kaplamasında kullanılan bu ürün yanmadığı gibi ısıyı, sıcağı, soğuğu geçirmediğinden binada rutubet, nem yapmamaktadır, antibakteriyeldir. Ürünü bor madeni ve horasan sistemini birleştirerek günümüze uyarladık ve kendimizi kanıtladık. Bu ürünü İran, Irak, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Katar, Suudi Arabistan ve Rusya gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Ülkemizde dış cephe kaplamalarında çok büyük eksiklikler var, daha da geliştirmek için çalışmalarımız sürüyor."

İnşaat ustasının buluşu TermoBor 20 ülkeye ihraç ediliyor


"İNŞAATLARDA USTALIK YAPARKEN GELİŞTİRDİM"

Kum, ürünü, inşaatlarda usta olarak çalışırken geliştirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İnşaat ustası iken yaptığım araştırma ve çalışma sonrasında ürüne patent alıp şirket kurdum. 6 aydan beridir yurt dışına ihracat yapıyoruz. Bu zaman zarfında 300, 400 ton civarı yurt dışına satış yaptık. Hedefimiz tüm dünya ülkelerine ulaşmak. Şu an 20 ülke ile toplam 100 bin tonluk anlaşma yaptık. Yaptığımız çalışmalarla yurt içinde de 200 bayiye ulaştık."

İnşaat ustasının buluşu TermoBor 20 ülkeye ihraç ediliyor


"ISIYA DAYANIKLI VE SU GEÇİRMİYOR"

Mimar Hasan Filizfidanoğlu da son 10 yıldır ana yapıların dış cepheleriyle ilgili sorunlarla ilgilendiğini belirterek, "Isı yalıtım diye tabir edilen birçok ürün ülkemizde yıllardır kullanılıyor. Isı yalıtımda bir ürünün yangına direnç gösterme özelliği yok ise o sistemin yapıların ve yaşamsal alanların içinde yaşayanların yangına karşı can güvenliğini sağlayamayacağından çok sağlıklı bir sistem olmayacağı ortaya çıkıyor. Bu üretilen malzemeyi ise test ettik, ısıya dayanıklı ve suyu içeriye geçirmiyor bu yüzden çok sağlıklı bir malzeme." dedi.

Filizfidanoğlu, ürünü test etmek için akvaryum deneyleri yaptıklarını dile getirerek, "TermoBor yapısı itibariyle nefes alan bir malzeme. Üzerindeki su kitlesini asla aşağıya geçirmediği gibi suyu da geçirmiyor." ifadesini kullandı.

İnşaat ustasının buluşu TermoBor 20 ülkeye ihraç ediliyor

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