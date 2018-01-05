İnşaat ustasının buluşu TermoBor 20 ülkeye ihraç ediliyor

Çanakkale'nin merkeze bağlı Karacaören köyünde kurduğu tesiste "TermoBor" adıyla üretim yapan Burhan Kum (34), Türk Patent ve Marka Kurumundan ürünün patentini almasının ardından ihracata başladı.

Kum, geliştirdiği malzemenin, işlenmiş toz halindeki bor ile çimento, perlit, polimer, selüloz, su itici ve bazı bağlayıcıların karışımından oluştuğunu belirtti.

HORASAN HARCI "TERMOBOR"

"TermoBor" isimli ürünü yaklaşık 6 aydır 20 ülkeye sattığını söyleyen Kum, Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin inşası ile restorasyonlarında kullanılan ve "horasan" olarak bilinen harçtan esinlenerek ürettiği bu ürünün ısıya dayanıklı olmasıyla birlikte su geçirmeme özelliğiyle de ön plana çıktığını anlattı.





"İNŞAATLARDA USTALIK YAPARKEN GELİŞTİRDİM"

Kum, ürünü, inşaatlarda usta olarak çalışırken geliştirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"İnşaat ustası iken yaptığım araştırma ve çalışma sonrasında ürüne patent alıp şirket kurdum. 6 aydan beridir yurt dışına ihracat yapıyoruz. Bu zaman zarfında 300, 400 ton civarı yurt dışına satış yaptık. Hedefimiz tüm dünya ülkelerine ulaşmak. Şu an 20 ülke ile toplam 100 bin tonluk anlaşma yaptık. Yaptığımız çalışmalarla yurt içinde de 200 bayiye ulaştık."





"ISIYA DAYANIKLI VE SU GEÇİRMİYOR"

Mimar Hasan Filizfidanoğlu da son 10 yıldır ana yapıların dış cepheleriyle ilgili sorunlarla ilgilendiğini belirterek, "Isı yalıtım diye tabir edilen birçok ürün ülkemizde yıllardır kullanılıyor. Isı yalıtımda bir ürünün yangına direnç gösterme özelliği yok ise o sistemin yapıların ve yaşamsal alanların içinde yaşayanların yangına karşı can güvenliğini sağlayamayacağından çok sağlıklı bir sistem olmayacağı ortaya çıkıyor. Bu üretilen malzemeyi ise test ettik, ısıya dayanıklı ve suyu içeriye geçirmiyor bu yüzden çok sağlıklı bir malzeme." dedi.



Filizfidanoğlu, ürünü test etmek için akvaryum deneyleri yaptıklarını dile getirerek, "TermoBor yapısı itibariyle nefes alan bir malzeme. Üzerindeki su kitlesini asla aşağıya geçirmediği gibi suyu da geçirmiyor." ifadesini kullandı.