İnşaatın temel kazısında tarihi eser çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rajaonarimampianina huzurunda diplomasi, ekonomi ve yardım alanlarındaki anlaşmalara imza atıldı.

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Erdoğan'a CHP'nin AYM kararı soruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefet AYM'ye başvurabilir, Temennim Anayasa Mahkemesi bir an önce bu konu ile ilgili kararını verir" dedi