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İnşaatın temel kazısında tarihi eser çıktı

Muğla Milas'ta bir inşaatın temel kazısı sırasında tarihi eserlere rastlandı.

25.01.2017 - 14:09
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Milas’ta İsmetpaşa Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde yeni başlayan bir inşaatın temel kazısında tarihi kalıntılara ve oda mezar olduğu tahmin edilen yapılara rastlanıldı.

İnşaatın temel kazısında tarihi eser çıktı

KAZI ALANINDA ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Konunun Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Milas Grup Amirliği ekiplerine bildirilmesinin ardından ekipler bölgede inceleme yaptı. Konu Milas Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirilerek kazı alanında çalışma başlatıldı.

Çıkan eserlerin hangi döneme ait olduğu kurtarma kazısından sonra belli olacak.

İnşaatın temel kazısında tarihi eser çıktı

İnşaatın temel kazısında tarihi eser çıktı

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