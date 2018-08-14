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İnşaatlarda ABD menşeili malzemeler kullanılmayacak

Dolarda görülen spekülatif hareketlere karşı bir adım da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan geldi.

Haber Merkezi | 14.08.2018 - 17:30..
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İnşaatlarda ABD menşeili malzemeler kullanılmayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlık olarak inşa edilecek yapılarda ABD menşeli inşaat malzemelerinin kullanılmayacağını açıkladı.

"VATANDAŞLARIMIZ MAĞDUREDİLMEDEN KONUT SAHİBİ OLACAKLAR"

Gayrimenkul sektörünü yakından ilgilendiren bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını belirten Bakan Kurum, “Gayrimenkul sektörünün önde gelen temsilcileri, 15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından vatandaşlarımızın ev sahibi olması için önemli bir fedakarlık örneği gösterdiler. Bugün de ülkemize yönelik yürütülen bu ekonomik kuşatmaya karşı en güçlü şekilde mücadele edecekler ve yeni bir fedakarlık dönemini başlatarak vatandaşlarımızı mağdur etmeden uygun koşullarda konut sahibi yapacaklar.” dedi.

İnşaatlarda ABD menşeili malzemeler kullanılmayacak

YENİ KAMPANYA MÜJDESİ

Bakan Kurum, gayrimenkul sektörünü hareketlendirmek amacıyla uygun faiz oranları ve ödeme koşullarıyla yeni kampanyalar yapacaklarını, bu kampanyanın ayrıntılarını da önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını söyledi.

Bakan Kurum'un önümüzdeki günlerde inşaat, inşaat malzemeleri ve gayrimenkul sektörü temsilcileri ile bir araya geleceği öğrenildi.

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