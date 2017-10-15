İnşaatların en az 100 yıl için yapılması gerekiyor

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, günümüz inşaatlarının en az 100 yıl için yapılması gerektiğini belirterek, "Kent mimarisi de bu yaklaşımla şekillenmeli ve sık sık değişikliğe gidilmemeli. Biz 20-30 yıl, yani bir otomobil kadar kullanım ömrü olan binalarda yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

KONUT İNŞASI ZAMANLA DEĞİŞİKLİK YAŞADI

Erdoğan, 13 Ekim Dünya Konut Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, her konuda olduğu gibi, konut inşasında da zaman içinde değişiklik yaşandığını bildirdi.

"TÜRKİYE'DE YEŞİL BİNALARA İLGİ ARTIYOR"

Erdoğan, "Dünyada hızla artan nüfus ile birlikte var olan nüfusun yarısında kentleşme, diğer yarısında ise kırsallaşma görülüyor. Buna istinaden önümüzdeki 5-10 yıl gibi bir süreçte kentleşme oranının yüzde 70’e ulaşacağı ve bununla birlikte kaynaklarda azalmalar olacağı öngörülüyor. Kaynakların azalması da yeşil bina ihtiyacını artırıyor. Dünya ile birlikte Türkiye’de de yeşil binalara yönelik ilgi yükseliyor. Tüm dünyada yeşil bina ve sürdürülebilir malzemelerin kullanımına yönelik artan talep doğrultusunda Türkiye İMSAD olarak, ülkemizdeki ihtiyacın karşılanması için bu alandaki çalışmalarımızı da sorumluluk duygusuyla sürdürüyoruz."





"BÖLGESEL DÖNÜŞÜMÜ DESTEKLİYORUZ"

Ayrıca Erdoğan, "Hem binaların dayanıksızlığı hem de yeni çevre düzenlemelerinden dolayı mevcut yapılar yıkılarak yeniden inşa ediliyor. Ayrıca, günümüzde depremle ilişkilendirilmiş konut yapısı halen çok yerine oturmuş değil. Kentsel dönüşüm çerçevesinde mahalleler değil, sadece binalar dönüşüyor. Dönüşürken de servet etkisi ilk sırada yer alıyor. Para kazanma algısı çok yüksek. Umuyoruz ki yeni binalar daha kalıcı ve sürdürülebilir yaklaşımla inşa edilir. Binasal değil, bölgesel dönüşümü destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, artık binaların sürdürülebilirliğinin büyük ölçüde, kullanılan malzemelerin çevresel ve sağlık performansına bağlı olduğunu vurguladı.