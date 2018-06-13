İnşaatta ciro endeksi nisanda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı ciro endekslerini açıkladı. Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,2 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 3,5 yükseldi.

İNŞAATTA CİRO ENDEKSİ ARTTI

Sanayide takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksine bakıldığında, Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,6 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 3,8 arttı.

İnşaat sektöründe takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksindeki artış, Nisan 2017'ye göre yüzde 35,6 olarak kaydedildi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 4,5 artış gösterdi.