İnşaat sektöründe yavaşlama olabilir

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) aylık sektör raporunu açıkladı. Türkiye İMSAD, sıkılaştırma politikalarıyla inşaat sektöründeki faaliyetlerde en azından 6-12 aylık bir yavaşlamanın kaçınılmaz olacağı görüşünde.

'SIKINTI YAŞANABİLİR' UYARISI

Dernek, sıkılaştırma yerine genişlemeci politikalar uygulanması halinde ise daha büyük sıkıntılar yaşanabileceği uyarısında bulundu. Rapora göre mevcut işler Nisan ayındaki artışın ardından seçimlerin yarattığı belirsizlikler ile mayıs ayında önce durağanlaştı, haziran ayında ise bir önceki aya göre 3,6 puan geriledi.

Temmuz ayında ise mevcut işler seviyesi bir önceki aya göre 1,1 puan yükseldi. Türkiye İMSAD, mevcut işler seviyesinde yaşanacak hareketlenmede, ekonomi politikalarının etkili olmasını bekliyor.