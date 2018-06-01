taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.171
USD
4,5966
EURO
5,3673
ALTIN
191,72
PETR
76,4700

İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

İHA | 01.06.2018 - 18:44..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi’nde inşaatta kalıpçı olarak çalışan 43 yaşındaki Mahmut Yakupoğlu isimli işçi, çalıştığı esnada dengesini kaybederek 4’üncü kattan aşağı düştü.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Durumu gören arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri Yakupoğlu’nun öldüğünü belirledi.

İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

İşçinin cenazesi Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Otopsi Merkezine kaldırıldı.

İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Portakal'ın şehir hastaneleriyle ilgili yalan haberi

Fatih Portakal'ın şehir hastaneleriyle ilgili yalan haberi

701
Erdoğan sahurda öğrencilere misafir oldu

Erdoğan sahurda öğrencilere misafir oldu

469
ABD'de Alman oto üreticilerine vergi kâbusu

ABD'de Alman oto üreticilerine vergi kâbusu

245
Trump Alman Mercedes'e savaş açtı

Trump Alman Mercedes'e savaş açtı

129
Ali Koç: Adaylık kararım aptalca olabilir

Ali Koç: Adaylık kararım aptalca olabilir

69
ABD vergi kararıyla AB'yi de karşısına aldı

ABD vergi kararıyla AB'yi de karşısına aldı

61
Mehmetçik Kuzey Irak'ta yardım dağıttı

Mehmetçik Kuzey Irak'ta yardım dağıttı

92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94