İnsan beynini etkileyen önemli 10 roman

Edebiyatın iyileştirici gücü olduğu bir gerçek. İnsanlar için kitaplar her zaman bir sığınak ve gündelik sorunlardan kaçmak için bir kurtuluş yolu olmuştur. Romanların, insan beyni ve ruhu üzerinde büyük etkiler bıraktığını söyleyebiliriz.

EDEBİYATIN İYİLEŞTİRİCİ YÖNÜ

Edebiyatın iyileştirici yönünden bir araya gelen bir grup bilim adamı nitelikli romanların insan beynini geliştirip keskinleştirdiğini, sosyal bağları güçlendirerek kişiliği değiştirdiğini ve ilişki kurmayı kolaylaştırdığını belirledi. Toronto Üniversitesi öğretim üyesi psikiyatr Keith Oatley ve Ingrid Wickelgren tarafından Scientific American’da yazılan makaleye göre, roman kahramanlarıyla özdeşleşmek, hem hayal dünyasını zenginleştiriyor, hem de sosyal bağları güçlendiriyor.

ROMANIN İNSAN BEYNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Nitelikli bir roman, bu etkileriyle insan beynini de keskinleştiriyor ve insan davranışlarına ilişkin bilgiler veriyor. İki bilim insanı, insan beynini en fazla geliştiren on romanı da tespit etmişler. Listede Tolstoy’un Anna Karenina veya Virginia Woolf’un Bayan Dalloway’ın yanı sıra Muhsin Hamid’in 2007 yılında yazdığı ‘The Reluctant Fundamentalist / Gönülsüz Köktendinci’ isimli romanı da yer alıyor.

Her edebiyatseverin mutlaka okuması gereken bu güzel romanları Ensonhaber Kitap Ayracı olarak sizler için derledik.

JOHANN VON GEOTHE - GENÇ WERTHER'İN ACILARI

Geothe'nin bu ünlü kitabı, evli bir kadına hissettiği duygularına karşılık bulamayan, düşünceleriyle, karakteriyle yaşadığı topluma zaten yabancı olan bir gencin umutsuzluk içinde intihar edişini konu almaktadır.

Faust'un yazarından...

Yazar: Johann Von Geothe

Yayınevi: Doğu Batı Yayınları

Syf: 148

Almancadan çeviren: Gülperi Sert

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DOĞU BATI YAYINLARI

LEV NİKOLAYEVİÇ TOLSTOY - ANNA KARENİNA

Tolstoy'un en önemli romanı olarak kabul gören Anna Karenina kesinlikle insanı paramparça eden, yürek yakan bir hikâye. Sevgisiz evliliğinin içinde tutsak olmuş Anna, akıl almazı yapıyor ve yakışıklı Kont Vronsky uğruna sahip olduğu her şeyden vazgeçiyor. En önemli dünya klasiklerinin başında geliyor.

Yazar: Lev Tolstoy

Yayınevi: İletişim Yayınları

Rusçadan çeviren: Engin Altay

Syf: 1035 (iki cilt)

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D&R

JANE AUSTEN - AŞK VE GURUR

İngiltere’de sınıflar arasındaki ilişkiler sorununun, topluma uygulanan sosyal baskının ve ifade özgürlüğünün sınırlanmaya devam ettiğinin vurgulandığı dönemi anlatan Aşk ve Gurur’un odak konusu Darcy ile Elizabeth arasındaki ilişkidir.

Yazar: Jane Austen

Yayınevi: Ayrıntı Yayınları

İngilizceden çeviren: Ayşe Belma Dehni

Syf: 464

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İDEFİX

GUSTAVE FLAUBERT - MADAM BOVARY

Aşk yarasıyla yanıp tutuşan Madam Bovary'nin inişli çıkışlı, çelişkili, arsenikli yaşam öyküsüdür. Fransız yazarın başyapıtı.

Yazar: Gustave Flaubert

Yayınevi: Can Yayınları

Fransızcadan çeviren: Tahsin Yücel

Syf: 335

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D&R

GEORGE ELİOT - MİDDLEMARCH

Roman, 1820'lerin sonunda Middlemarch adındaki hayali bir taşra kasabasındaki yaşamı konu alır. Viktoryen dönemdeki kadınların toplumsal statüsü, evliliğin doğası, idealizm, çıkar ilişkileri, din, riyakarlık, politik reformlar ve eğitim konuları, karakter açısından oldukça zengin olan romanda ele alınan konulardan en ilgi çekici olanlarıdır.

Yazar: George Eliot

Yayınevi: Nora Yayıncılık

İngilizceden çeviren: Cihat Taşçıoğlu

Syf: 640

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İDEFİX

NATHANİEL HAWTHORNE - KIRMIZI LEKE

Kırmızı Damga olarak da bilinen Kırmızı Leke evli bir kadın olan Hester Prynne işlediği zina suçunun cezası olarak, üzerinde ahlakî düşkünlüğünü simgeleyen kızıl bir harf taşımak zorunda bırakılır. Bir anlamda, içinde yaşadığı toplumun değer yargılarını hiçe saydığı için ‘öteki’ olarak damgalanışını konu edinir. ABD'li yazarın önemli eseri.

Yazar: Nathaniel Hawthorne

Yayınevi: Bilge Kültür Sanat

İngilizceden çeviren: Utku İlban Coşkunoğlu

Syf: 264

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KİTAP YURDU

WİRGİNİA WOOLF - BAYAN DALLOWAY

Mrs. Dalloway, edebiyat tarihinde daha sonraları "bilinç akışı" adıyla anılacak bir tekniğin en başarılı örneğidir.

Kitaba adını veren Clarissa Dalloway, akşam vereceği davetin hazırlıkları peşinde Londra sokaklarında dolaşırken, kitabın öteki, "gizli" kahramanı Septimus Warren Smith aynı sokaklarda başka, daha karanlık bir hedefe doğru yol alır

Yazar: Virginia Voolf

Yayınevi: İletişim Yayınları

İngilizceden çeviren: Tomris Uyar

Syf: 192

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İDEFİX

TONNİ MORRİSON - SEVİLEN

Afrika kökekenli Amerikalı yazar, kölelik cehennemine içeriden bir gözle bakan Sevilen, çocuklarıyla birlikte kölelikten kaçan bir kadının özgürlük savaşını anlatıyor.

Geçmişin ağırlığını omuzlarından yıllar sonra dahi indiremeyen, onun hayaletleriyle boğuşan Sethe, annelik vicdanıyla, kadınlığıyla ve ait olduğu toplumla hesaplaşıyor. Kadınlık ve annelik duygularıyla müthiş bir şekilde harmanlamış Toni Morrison'ın bu dev eseri.

Yazar: Tonni Morrison

Yayınevi: Sel Yayıncılık

İngilizceden çeviren: Püren Özgüren

Syf: 352

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D&R

MOHSİN HAMİD - GÖNÜLSÜZ KÖKTENDİNCİ

Pakistanlı yazar, Mohsin Hamid'in kaleminden Gönülsüz Köktendinci piyasaya çıktığı ilk günden itibaren epey ses getirdi, yankı uyandırdı dünya basınında. İstemeye istemeye "köktendinci" olan bir genç adamın hikâyesi

Yazar: Mohsin Hamid

Yayınevi: Pegasus Yayınları

İngilizceden çeviren: Figen Yanık

Syf: 200

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İDEFİX

Keyifli okumalar dileriz...

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