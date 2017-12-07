İnsan beynini etkileyen önemli 10 roman

Edebiyatın iyileştirici gücü olduğu bir gerçek. İnsanlar için kitaplar her zaman bir sığınak ve gündelik sorunlardan kaçmak için bir kurtuluş yolu olmuştur. Romanların, insan beyni ve ruhu üzerinde büyük etkiler bıraktığını söyleyebiliriz.
EDEBİYATIN İYİLEŞTİRİCİ YÖNÜ
Edebiyatın iyileştirici yönünden bir araya gelen bir grup bilim adamı nitelikli romanların insan beynini geliştirip keskinleştirdiğini, sosyal bağları güçlendirerek kişiliği değiştirdiğini ve ilişki kurmayı kolaylaştırdığını belirledi. Toronto Üniversitesi öğretim üyesi psikiyatr Keith Oatley ve Ingrid Wickelgren tarafından Scientific American’da yazılan makaleye göre, roman kahramanlarıyla özdeşleşmek, hem hayal dünyasını zenginleştiriyor, hem de sosyal bağları güçlendiriyor.
ROMANIN İNSAN BEYNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Nitelikli bir roman, bu etkileriyle insan beynini de keskinleştiriyor ve insan davranışlarına ilişkin bilgiler veriyor. İki bilim insanı, insan beynini en fazla geliştiren on romanı da tespit etmişler. Listede Tolstoy’un Anna Karenina veya Virginia Woolf’un Bayan Dalloway’ın yanı sıra Muhsin Hamid’in 2007 yılında yazdığı ‘The Reluctant Fundamentalist / Gönülsüz Köktendinci’ isimli romanı da yer alıyor.
Her edebiyatseverin mutlaka okuması gereken bu güzel romanları Ensonhaber Kitap Ayracı olarak sizler için derledik.
JOHANN VON GEOTHE - GENÇ WERTHER'İN ACILARI
Geothe'nin bu ünlü kitabı, evli bir kadına hissettiği duygularına karşılık bulamayan, düşünceleriyle, karakteriyle yaşadığı topluma zaten yabancı olan bir gencin umutsuzluk içinde intihar edişini konu almaktadır.
Faust'un yazarından...
Yazar: Johann Von Geothe
Yayınevi: Doğu Batı Yayınları
Syf: 148
Almancadan çeviren: Gülperi Sert
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
LEV NİKOLAYEVİÇ TOLSTOY - ANNA KARENİNA
Tolstoy'un en önemli romanı olarak kabul gören Anna Karenina kesinlikle insanı paramparça eden, yürek yakan bir hikâye. Sevgisiz evliliğinin içinde tutsak olmuş Anna, akıl almazı yapıyor ve yakışıklı Kont Vronsky uğruna sahip olduğu her şeyden vazgeçiyor. En önemli dünya klasiklerinin başında geliyor.
Yazar: Lev Tolstoy
Yayınevi: İletişim Yayınları
Rusçadan çeviren: Engin Altay
Syf: 1035 (iki cilt)
Kitabı satıl almak için aşağıdaki linki tıklayın:
JANE AUSTEN - AŞK VE GURUR
İngiltere’de sınıflar arasındaki ilişkiler sorununun, topluma uygulanan sosyal baskının ve ifade özgürlüğünün sınırlanmaya devam ettiğinin vurgulandığı dönemi anlatan Aşk ve Gurur’un odak konusu Darcy ile Elizabeth arasındaki ilişkidir.
Yazar: Jane Austen
Yayınevi: Ayrıntı Yayınları
İngilizceden çeviren: Ayşe Belma Dehni
Syf: 464
Kitabı satın almak için aşağıdaki linki tıklayın:
GUSTAVE FLAUBERT - MADAM BOVARY
Aşk yarasıyla yanıp tutuşan Madam Bovary'nin inişli çıkışlı, çelişkili, arsenikli yaşam öyküsüdür. Fransız yazarın başyapıtı.
Yazar: Gustave Flaubert
Yayınevi: Can Yayınları
Fransızcadan çeviren: Tahsin Yücel
Syf: 335
Kitabı satın almak için aşağıdaki linki tıklayın:
GEORGE ELİOT - MİDDLEMARCH
Roman, 1820'lerin sonunda Middlemarch adındaki hayali bir taşra kasabasındaki yaşamı konu alır. Viktoryen dönemdeki kadınların toplumsal statüsü, evliliğin doğası, idealizm, çıkar ilişkileri, din, riyakarlık, politik reformlar ve eğitim konuları, karakter açısından oldukça zengin olan romanda ele alınan konulardan en ilgi çekici olanlarıdır.
Yazar: George Eliot
Yayınevi: Nora Yayıncılık
İngilizceden çeviren: Cihat Taşçıoğlu
Syf: 640
Kitabı satın almak için aşağıdaki linki tıklayın:
NATHANİEL HAWTHORNE - KIRMIZI LEKE
Kırmızı Damga olarak da bilinen Kırmızı Leke evli bir kadın olan Hester Prynne işlediği zina suçunun cezası olarak, üzerinde ahlakî düşkünlüğünü simgeleyen kızıl bir harf taşımak zorunda bırakılır. Bir anlamda, içinde yaşadığı toplumun değer yargılarını hiçe saydığı için ‘öteki’ olarak damgalanışını konu edinir. ABD'li yazarın önemli eseri.
Yazar: Nathaniel Hawthorne
Yayınevi: Bilge Kültür Sanat
İngilizceden çeviren: Utku İlban Coşkunoğlu
Syf: 264
Kitabı satın almak için aşağıdaki linki tıklayın:
WİRGİNİA WOOLF - BAYAN DALLOWAY
Mrs. Dalloway, edebiyat tarihinde daha sonraları "bilinç akışı" adıyla anılacak bir tekniğin en başarılı örneğidir.
Kitaba adını veren Clarissa Dalloway, akşam vereceği davetin hazırlıkları peşinde Londra sokaklarında dolaşırken, kitabın öteki, "gizli" kahramanı Septimus Warren Smith aynı sokaklarda başka, daha karanlık bir hedefe doğru yol alır
Yazar: Virginia Voolf
Yayınevi: İletişim Yayınları
İngilizceden çeviren: Tomris Uyar
Syf: 192
Kitabı satın almak için aşağıdaki linki tıklayın:
TONNİ MORRİSON - SEVİLEN
Afrika kökekenli Amerikalı yazar, kölelik cehennemine içeriden bir gözle bakan Sevilen, çocuklarıyla birlikte kölelikten kaçan bir kadının özgürlük savaşını anlatıyor.
Geçmişin ağırlığını omuzlarından yıllar sonra dahi indiremeyen, onun hayaletleriyle boğuşan Sethe, annelik vicdanıyla, kadınlığıyla ve ait olduğu toplumla hesaplaşıyor. Kadınlık ve annelik duygularıyla müthiş bir şekilde harmanlamış Toni Morrison'ın bu dev eseri.
Yazar: Tonni Morrison
Yayınevi: Sel Yayıncılık
İngilizceden çeviren: Püren Özgüren
Syf: 352
Kitabı satın almak için aşağıdaki linki tıklayın:
MOHSİN HAMİD - GÖNÜLSÜZ KÖKTENDİNCİ
Pakistanlı yazar, Mohsin Hamid'in kaleminden Gönülsüz Köktendinci piyasaya çıktığı ilk günden itibaren epey ses getirdi, yankı uyandırdı dünya basınında. İstemeye istemeye "köktendinci" olan bir genç adamın hikâyesi
Yazar: Mohsin Hamid
Yayınevi: Pegasus Yayınları
İngilizceden çeviren: Figen Yanık
Syf: 200
Kitabı satın almak için aşağıdaki linki tıklayın:
Keyifli okumalar dileriz...
Kitap sayfası için iletişim: [email protected]