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İnsan dışkısından enerji fikrini ABD'de anlatacak

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Sancar Bozkurt, insan dışkısından elde edilen bifidobakterium adlı bakteriyle enerji üretme fikrini anlatması için ABD'de düzenlenecek kongreye davet edildi.

DHA | 26.03.2018 - 15:17..
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İnsan dışkısından enerji fikrini ABD'de anlatacak

Mersin'in Tarsus ilçesinde bağırsak hastalıklarının tedavisine yönelik geliştirdiği yeni tekniklerle dikkat çeken Dr. Hüseyin Sancar Bozkurt'un, insan bağırsağında bulunan 'bifidobakterium' adlı bakteriden enerji üretme fikri, çevre ve sağlık kuruluşu Elsevier'in dikkatini çekti.

KONGREYE DAVET EDİLDİ

Bozkurt, Elsevier tarafından ABD'nin Seatle kentinde düzenlenecek olan ve çevreci enerji sistemlerinin konuşulacağı kongreye davet edildi.

Özel bir hastanede görev yapan Bozkurt'un geliştirdiği fikir ile 20 bin insanın 1 aylık dışkısından elde edilecek bifidobakteriumla 3 milyon 800 bin kilovat enerji üretmek mümkün olduğunu belirtti.

İnsan dışkısından enerji fikrini ABD'de anlatacak

"YÜKSEK ENERJİ POTANSİYELİNE SAHİP"

Bozkurt, bifidobakteriumların, bağırsak bakterilerinin yüzde 5'inden daha azını oluşturduğunu ancak yüksek enerji potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Bifidobakteriumun karbonhidratı sevdiğini, yaprağı bile sindirebildiğini ifade eden Bozkurt, "Bu bakteri, Adenozin Tri Fosfat (ATP) üretiyor. Şu anda ATP'yi enerjiye dönüştüren sistemler var. Yapılması gereken, kanalizasyona karışan insan dışkılarını bir yerde toplayıp, ürettiği ATP'yi enerjiye dönüştüren tesisi kurmaktır. Bifidobakteriumdan enerji üretme, hayvan dışkılarından metan gazı elde edip yakmaktan farklıdır." dedi.

"KAYDA DEĞER BİR ALTERNATİF"

Bozkurt, bifidobakteriumun enerji potansiyeliyle ilgili araştırma ve hesaplamalar yaptığını kaydederek, "Sağlıklı bir insan günlük ortalama 150-200 gram dışkı üretir. Bunun içinde de 5 ile 10 milyar arasında bifidobakterium var. Günlük 5 milyar bakteriden hesaplarsak, 20 bin insanın 1 ayda ürettiği dışkıda toplam 30 katrilyon bifidobakterium bulunuyor. Bundan 3 milyon 800 bin kilovat elektrik enerjisi üretmek mümkün. Bifidobakteriumdan enerji üretiminin, dünyanın enerji ihtiyacını çevreci yöntemlerle karşılama çalışmalarında, kayda değer bir alternatif olacağını düşünüyorum. Elbette bu konuda bir çalışma başlatıldığında işin içine maliyet ve karlılık kavramları da girecektir." diye konuştu.

İnsan dışkısından enerji fikrini ABD'de anlatacak

"MÜHENDİSLER GELİŞTİREBİLİR"

Ortaya koyduğu fikrin enerji üzerine çalışan mühendisler tarafından geliştirilebileceğini vurgulayan Bozkurt, bu nedenle haziran ayında ABD'nin Seatle kentinde yapılacak 8'nci İnternational Conference on Algal Biomass, Biofuels & Bioproducts'a başvuruda bulunduğunu dile getirdi.

"SUNUM YAPACAK"

Enerji uzmanlarının, çevreci kuruluşların ve enerjiye yatırım yapan büyük şirketlerin temsilcilerinin katılacağı kongreyi düzenleyen çevre ve sağlık kuruluşu Elseıver'in fikrine ilgi gösterdiğini belirten Bozkurt, şunları söyledi: "Kongrede poster çalışması ve sunum yapmam için davet aldım. Haziran ayında, fikrimi enerji uzmanlarına anlatma imkanı bulacağım. Umuyorum alternatif enerji sistemleri üzerine çalışan şirketler ve bilim adamları bu konunun üzerine eğilir."

İnsan dışkısından enerji fikrini ABD'de anlatacak



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