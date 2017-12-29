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İnsan gibi spor yapıp terleyen robotlar

Tokyo Üniversitesi'nde insan anatomisine benzer şekilde geliştirilen iki robot, egzersiz sonrası serinlemek için terleyebiliyor.

Detay Haber | 29.12.2017 - 16:32..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Kenshiro ve Kengoro iki kardeş robot. İnsan anatomisine benzer şekilde Japonya'da Tokyo Üniversitesi'nde geliştirildiler. İkisi de esniyor, şınav ve mekik çekebiliyor. Hatta kendilerine doğru atılan bir topa tenis raketiyle vurabiliyor. En dikkat çekici özellikleri bunlar değil. Bu iki robot aynı zamanda insan gibi bu egzersizleri yaptıktan sonra terliyor. Yaklaşık 1.70 metre boyunda ve 56 kilogram ağırlığında olan robotun terleme nedeni de insanlarınki ile aynı, vücudu soğutmak.

İnsan gibi spor yapıp terleyen robotlar

SU SIZDIRARAK SOĞUTTULAR

Araştırmacılar, uzun süre fazla güç ve çok sayıda parçanın aynı anda hareket etmesini gerektiren bu aktivitelerin robotun parçalarını ısıttığını fark etti. Ancak devre kartları, dişlileri ve 108 adet motor taşıyan robotta aktif bir soğutma sistemi için yer bulunamadı. Araştırmacılar da sorunun çözümü için robotun motorlarının ve ısınan parçalarının etrafından su sızdırarak, suyun soğutucu etkisinden yararlandı.

İnsan gibi spor yapıp terleyen robotlar

SU, GÖZENEKLİ KATMANLA TUTULUYOR

Terleme teknolojisinin başarıyla işlediğini gözlemleyen bilim insanları robotun vücudunu gözenekli bir katmanla kaplayarak, soğutma suyunun etrafa damlamasını engelledi. Gözenekli katmanda tutulan suyun, tıpkı insanların terlemesi gibi buharlaşarak havaya karışması sağlandı. Robotun iskeletindeki gözenekli katman sayesinde, egzersizle terleyen robot, kendini soğutabildi.

İnsan gibi spor yapıp terleyen robotlar

PARMAK UÇLARI ÜZERİNDE BİLE DURUYORLAR

Araştırmacılara göre bu robotlar belirli bir işi ustaca yapmak için değil, insan iskeletinin robotlara nasıl daha rahat uyarlanabileceğini ölçmek için geliştirildi. Mekik çeken, ayağa kalkabilen robot, parmak uçları üzerinde bile durabiliyor.

İnsan gibi spor yapıp terleyen robotlar

İnsan gibi spor yapıp terleyen robotlar

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