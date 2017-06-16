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İnsan kaçakçıları bu kez yelkenli kullandı

Bodrum'da yelkenli teknede 76 kaçak yakalandı.

16.06.2017 - 15:04
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Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'ndeki Çatalada açıklarında seyir halindeki Sahil Güvenlik 302 botu görevlileri, şüphe üzerine ABD bayraklı 20 metre uzunluğundaki 'Sargona' adlı ahşap yelkenli tekneyi kontrol etti.

İnsan kaçakçıları bu kez yelkenli kullandı

Tekne içine gizlenen Afganistan Pakistan ve Somali uyruklu 76 kaçak bulundu. Aralarında bebek, çocuk ve kadınlarında bulunduğu kaçaklar, Sahil Güvenlik ekiplerinin gözetiminde tekne ile birlikte Turgutreis Limanı'na getirildi.

Kaçaklar, tekneden indirilerek, limandaki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na getirildi. 20 metrelik teknenin tamamen boşaltılması, bazı kaçakların saklandıkları yerden çıkmak istememesi nedeniyle zaman aldı. Tekneden indirilen kaçakların rahat tavırları ise dikkat çekti. Teknede bulunan Gürcistan uyruklu 3 kişi de organizatör oldukları şüphesiyle gözaltına alındı. Kaçaklarla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

İnsan kaçakçıları bu kez yelkenli kullandı

İnsan kaçakçıları bu kez yelkenli kullandı

İnsan kaçakçıları bu kez yelkenli kullandı

İnsan kaçakçıları bu kez yelkenli kullandı

İnsan kaçakçıları bu kez yelkenli kullandı

İnsan kaçakçıları bu kez yelkenli kullandı

İnsan kaçakçıları bu kez yelkenli kullandı

İnsan kaçakçıları bu kez yelkenli kullandı

İnsan kaçakçıları bu kez yelkenli kullandı

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