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İnsan kaçakçıları tutuklandı

Yunanistan'ın İstanköy adasına insan kaçıran 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İHA | 31.08.2018 - 02:08..
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Muğla'da yapılan operasyonla suç üstü yakalanan insan kaçakçıları Bodrum'da kanun karşısına çıktı. 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.

İnsan kaçakçıları tutuklandı


SURİYELİ KADINI KAÇIRIRKEN YAKALANDILAR

Bodrum’un içmeler mevkisinden tekne ile İstanköy adasına 15 mültecinin kaçırılacağı ihbarını alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, operasyon için düğmeye bastı.

İçmeler mevkisine giden ekipler insan kaçakçılığı yapan C.E.Y ve Ş.H’yi mültecileri tekneye bindirirken suç üstü yakaladı.

İnsan kaçakçıları tutuklandı


Tutuklananlar arasında geçtiğimiz günlerde jet-ski ile İstanköy adasına 1 Suriyeli kadını kaçırırken yakalanan şahsın da olduğu ortaya çıktı.

Operasyonda, gözaltına alınan 2 organizatör ise emniyet ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen organizatör C.E.Y. ve Ş.H. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İnsan kaçakçıları tutuklandı


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