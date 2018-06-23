1 Levent Yüksel'in eski küçük aşkı kitap yazıyor Atilla Özdemiroğlu’nun kızı Lidya Özdemiroğlu, Levent Yüksel ile yaşadığı aşkın romanını yazıyor.

2 Piyango milyonerinin aracından 570 bin lirayı çaldılar Antalya'da, Milli Piyango'nun bu yılki yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon TL'lik ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletten birinin sahibi olan Murat Tokmak'ın otomobilinden 570 bin lira çalındı.

3 Ve CHP'liler Marmaray'a biner Asrın projesi Marmaray'a en çok karşı çıkan CHP oldu. CHP'li seçmenler bugün Muharrem İnce'nin mitingine Marmaray ile gitmenin ayrıcalığını yaşıyor.

4 İnsan kaçakçılığı yapan kaptan Yunan askerlerince vuruldu Yasa dışı yollardan sürat teknesi ile insan kaçakçılığı yapan Türk kaptan, Yunan askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı.

5 Rıdvan Dilmen: Cocu'nun CV'si F.Bahçe'ye uygun Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Cocu'yu değerlendiren Rıdvan Dilmen, Hollandalı çalıştırıcının sarı-lacivertli ekibe uygun olduğunu ifade etti.

6 Turkish Cargo canlı hayvanları bulutların üzerinde taşıdı Dünyanın 122 ülkesine hizmet sağlayan ve en hızlı büyüyen hava kargo markası olan Turkish Cargo, 16 aylık 3 zürafayı Johannesburg’tan İstanbul aktarmalı olarak Tahran’a başarılı bir şekilde ulaştırdı.