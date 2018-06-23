taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.852
USD
4,6789
EURO
5,4540
ALTIN
190,94
PETR
75,8100

İnsan kaçakçılığı yapan kaptan Yunan askerlerince vuruldu

Yasa dışı yollardan sürat teknesi ile insan kaçakçılığı yapan Türk kaptan, Yunan askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı.

DHA | 23.06.2018 - 12:44..
  1. Haberler
  2. Dünya

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkan 7 Suriyeliyi sürat teknesiyle götürdüğü belirtilen Türk kaptanın, Yunan askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığı belirtildi. Yakalanan Türk kaptanının, İstanköy Adası'ndaki (Kos Adası) hastanede tedaviye alındığı öğrenildi.

TÜRK SULARINA DÖNMEYE ÇALIŞIRKEN VURULDU

İstanköy Adası'nda yayın yapan yerel haber sitesi 'www.kosnews.gr'nin haberine göre; bugün saat 05.00'te, Yunan sahil güvenliğinin ihbarına rağmen durmayan bir sürat teknesine ateş açıldı. Yunan sularından Türk sularına kaçmaya çalışan tekne durduruldu.

İnsan kaçakçılığı yapan kaptan Yunan askerlerince vuruldu

İnsan kaçakçılığı yapan kaptan Yunan askerlerince vuruldu ViDEO

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Yaralı yakalanan ve hayati tehlikesi bulunmayan Türk kaptan, tekne ve yara almadan kurtulan 2'si kadın 7 Suriyeli kaçak, gözaltına alındı. Tekne, İstanköy Limanı'na çekildi. Türk kaptanının, İstanköy Adası'ndaki (Kos Adası) hastanede tedaviye alındığı belirtildi. Öte yandan; olay sırasında denizde yaşanan kovalamaca, Akyarlar sahilinden DHA kamerası tarafından görüntülendi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bahçeli yeni dönemde hükümete bakan vermek istemiyor

Bahçeli yeni dönemde hükümete bakan vermek istemiyor

170
Rusya'dan Arnavutluk'a UÇK mesajı

Rusya'dan Arnavutluk'a UÇK mesajı

65
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu daveti kabul etmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu daveti kabul etmedi

107
Çipras Euro Grubu Toplantısı'nda kravat taktı

Çipras Euro Grubu Toplantısı'nda kravat taktı

33
IMF, Türkiye ile ilgili iddiaları yalanladı

IMF, Türkiye ile ilgili iddiaları yalanladı

57
Kılıçdaroğlu seçimin 2. tura kalacağını düşünüyor

Kılıçdaroğlu seçimin 2. tura kalacağını düşünüyor

189
Aykut Kocaman'la Ali Koç arasındaki konuşma

Aykut Kocaman'la Ali Koç arasındaki konuşma

54
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM