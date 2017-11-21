Yunanistan'a gitmek için Irak'tan Türkiye'ye gelen Fehet Menset ile Alla Wady Mehdy Almır Taha, insan kaçakçılarıyla irtibata geçti. İstanbul Fatih'te, kendileri gibi Iraklı olan umut tacirleri ile buluşup anlaşan biri öğrenci iki Iraklı, paralarını verip gidecekleri günü beklemeye başladı. Anlaştıkları zamanda Yunanistan'a gidemeyen iki genç, kaçakçılarla tekrar irtibata geçerek konuşmak istedi.

'İnsan kaçakçısı' dehşeti güvenlik kamerasında - VİDEO

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Fatih'te bir restoranda buluşmak için anlaşıldı. Restorana gelen insan kaçakçıları ile konuşan iki Iraklı, tacirlere, kendilerini oyalamamalarını ve bir an önce Yunanistan'a gitmek istediklerini söyledi. Iraklı gençlerle, insan kaçakçıları arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Adının Muhammet olduğu öğrenilen insan kaçakçısı yanında getirdiği bıçakla Iraklılara saldırdı. Vücuduna ardarda bıçak darbesi alan Iraklı öğrenci Fehet Menset ağır yaralanırken, gazeteci Alla Wady Mehdy Almır Taha ise darp edildi. İnsan kaçakçıları ise olay yerinden kaçtı. Aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Fehet Menset ve darp edilen arkadaşı hastaneye kaldırıldı. Fehet Menset'in hayati tehlikesi devam ediyor.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan kavga ise restoranın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde Iraklı iki genç ile insan kaçakçılarının bir masada oturması tartışmaları görülüyor. Tartışmanın büyümesi üzerine adının Muhammet olduğu öğrenilen insan kaçakçısı üzerindeki bıçakla Fehet Menset'i ardarda bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Menset olduğu yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Polis saldırganlardan birini yakalarken, Fehet Menset'i bıçaklayan Muhammet isimli kişiyi bulmak için çalışma başlattı.