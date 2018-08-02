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İnsan kaçakçısını dolandıran sahte MİT'çi yakalandı

İnsan kaçakçılığı yapan B.Ö., kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan F.Y., tarafından dolandırıldı.

Haber Merkezi | 02.08.2018 - 13:35..
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Kendini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtan F.Y., göçmen kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen B.Ö.'yle buluşarak "İstihbarattan geliyorum. Bundan sonra bu işleri senin üzerinden biz yürüteceğiz. Devlet özel olarak görevlendirdi" dedi. Daha sonra ise B.Ö. ve adamlarını Bodrum'a götürdü.

20 BİN LİRA DOLANDIRDI

Sahte MİT görevlisi iddiaya göre kaçakçılıktan elde edilen paranın yarısını kendilerinin alacağını söyledi. F.Y. B.Ö.'den 20 bin lira alarak İstanbul'a döndü.

POLİSE BAŞVURDU

Parayı alan F.Y. daha sonra ise telefonla aradığı B.Ö.'den yeniden para istedi. Bunun üzerine durumdan rahatsız olan B.Ö. emniyete giderek sahte MİT'çiden şikayetçi oldu.

B.Ö.'yü insan kaçakçılığı yaptığı için gözaltına alan polis, onun şikayeti üzerine de şüpheliyi takibe aldı.

İnsan kaçakçısını dolandıran sahte MİT'çi yakalandı

ÜZERİNDEN SAHTE KART ÇIKTI

Çalışmaların ardından F.Y.'nin Küçükçekmece'deki evine baskın düzenlendi. Şüphelinin evinde ve otomobilinde yapılan aramalarda sahte MİT kartı ve sahte Başbakanlık Koruma Şube Müdürlüğü kartıyla 1 tabanca ve 20 mermi ele geçirildi. Sahte MİT'çi gözaltına alınırken, kız arkadaşının da üzerinde Dışişleri Bakanlığı Yabancı Misyon Yakını kimlik kartı bulundu.

Kartın sahte olduğu anlaşılınca F.Y.'nin kız arkadaşı hakkında da işlem yapıldı.

Dolandırıcılık, sahtecilik ve silah kanununa muhalefetten gözaltına alınan F.Y. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. F.Y. halkında adli kontrol hükmü uygulandığı öğrenildi.

İnsan kaçakçısını dolandıran sahte MİT'çi yakalandı

 

 

 

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