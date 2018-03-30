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İnsan tacirleri Çeşme'de yakalandı

Yasa dışı yollarla 9 göçmeni Yunanistan'ın Sakız adasına kaçırmak isteyen iki insan taciri Çeşme'de yakalandı.

İHA | 30.03.2018 - 05:12..
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KOM Çeşme Grup Amirliği ekipleri, İzmir'de insan tacirlerine yönelik başlattığı operasyonda iki kişiyi yakalandı. İki insan taciri, 9 kişiyi Yunanistan’ın Sakız adasına kaçırmak üzereyken yakalandı.

İnsan tacirleri Çeşme'de yakalandı


ARAÇTAN İNEREK KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

İkisi çocuk sekiz Suriyeli ve bir Iraklı göçmeni, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Sakız adasına kaçırmak için aracıyla Çeşme’ye getirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Çeşme Grup Amirliği ekipleri tarafından yakın takibe alınan H.K.’nin kullandığı araç, Çeşme liman kavşağında durduruldu. İnsan taciri şüphelisi H.K., KOM ekiplerinin durdurduğu aracından inerek kaçmaya çalıştı.

KOM ekipleri, kaçmaya çalışan H.K.’yi kısa sürede yakalayarak, etkisiz hale getirdi. Ekipler, gözaltına aldıkları H.K.’yi sorgulayarak, kendisi ile irtibatlı olduğunu tespit ettikleri E.G.’yi de gözaltına aldı.

Araçtaki 9 göçmen, yapılan işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edilirken, ikinci kez insan tacirliği şüphesiyle yakalanan H.K. ve E.G. sorgularının ardından Çeşme Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlılar, yapılan yargılamanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

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