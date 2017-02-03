İnsan ve domuz hücrelerinden ortak embriyo

Hücreyi büyüten bilim adamları 4 haftalık olduğunda embriyoyu öldürdüler. Bilimde ''tour de force'' anlamına gelen ''güç bizde'' demek için yarattıklarını söyleyen bilimadamları bu zamana kadar tam 6 adet insan-domuz embriyosu oluşturdular.

Öğretim görevlisi Arthur Caplan bu çalışmanın aynı zamanda psikolojik bir çalışma olduğunu söyleyerek ''Bu kamu alanındaki ilk endişe. Umarım ırkları, hayvanları, doğada bulunan tüm vücutları koruyup onlara karşı olan şiddeti engellemek adına güzel bir uyarı olur'' dedi.