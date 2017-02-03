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İnsan ve domuz hücrelerinden ortak embriyo

Amerikalı bilim adamları insan ve domuz hücrelerinden oluşan embriyoyu 4 haftalık olacak kadar büyüttüler.

03.02.2017 - 12:59
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Hücreyi büyüten bilim adamları 4 haftalık olduğunda embriyoyu öldürdüler. Bilimde ''tour de force'' anlamına gelen ''güç bizde'' demek için yarattıklarını söyleyen bilimadamları bu zamana kadar tam 6 adet insan-domuz embriyosu oluşturdular.

İnsan ve domuz hücrelerinden ortak embriyo

Öğretim görevlisi Arthur Caplan bu çalışmanın aynı zamanda psikolojik bir çalışma olduğunu söyleyerek ''Bu kamu alanındaki ilk endişe. Umarım ırkları, hayvanları, doğada bulunan tüm vücutları koruyup onlara karşı olan şiddeti engellemek adına güzel bir uyarı olur'' dedi.

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