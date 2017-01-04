taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
76.812
USD
3,5862
EURO
3,7374
ALTIN
134,02
PETR
55,5600

İnsan vücudunda yeni organ keşfedildi

"Bağırsak askısı" ya da "mezenter" olarak isimlendirilen organın henüz işlevi ve yapısıyla ilgili detaylı bilgi elde edilemedi..

04.01.2017 - 11:45
  1. Haberler
  2. Teknoloji

3

Lancet Gastroenteroloji ve Hepatoloji dergisinde yayınlanan makalede, yeni bulunan organ mezenterin tek parçadan oluşan bir organ olduğu açıklandı.

KARIN BOŞLUĞUNU KAPLAYAN YENİ ORGAN

Mezenter, karın zarının ikiye katlanmışı, karın boşluğunu kaplayan ve her şeyi bir arada tutan yeni bir organ olarak tanımlanıyor. Bu yeni organla, insan organlarının toplam sayısı 79'a yükseldi.

100 YILLIK ANATOMİ BİLGİSİ YANLIŞ İDDİASI

Mezenter'i ilk olarak 2012 yılında keşfeden İrlandalı bilim insanı J. Calvin Coffey, bu gelişmeyle birlikte 100 yıllık anatomi bilgisinin de yanlış olduğunun ortaya çıktığını belirtiyor. Coffey, 'Mezenter'in önceki kanının aksine parçalanmış yapıların bir araya gelmesiyle oluşmadığını, tek parça ve sürekli bir yapı olduğunun ispatlandığına dikkat çekiyor.

İnsan vücudunda yeni organ keşfedildi

ÇALIŞMALARI GEÇTİĞİMİZ YIL BAŞLAMIŞTI

Bilim insanları 2016 yılında mezenterin varlığı üzerine çalışmalarını yoğunlaştırırken tıp öğrencileri de mezenteri yeni bir organ olarak öğrenmeye başlamıştı. Yeni keşfedilen organın ne işe yaradığı henüz bilinmese de bilim dünyası bunu önemli bir gelişme olarak duyurdu. Yeni organın keşfini önemli bir gelişme olarak değerlendiren Coffey, bir sonraki aşamayı "organın fonksiyonlarını anlamak" olarak tanımlıyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
OHAL 2. kez uzatıldı

OHAL 2. kez uzatıldı

240
Süleyman Soylu'dan mecliste gensoru konuşması

Süleyman Soylu'dan mecliste gensoru konuşması

154
Reina'yı koruyan güvenlik şirketinden eleştirilere cevap

Reina'yı koruyan güvenlik şirketinden eleştirilere cevap

190
Suriye'de muhalifler ve rejime yaptırım önlemi

Suriye'de muhalifler ve rejime yaptırım önlemi

10
Kardan adam düşmanı kadın İZLE

Kardan adam düşmanı kadın İZLE

158
Arda ve takım arkadaşlarından çocuklara yeni yıl sürprizi

Arda ve takım arkadaşlarından çocuklara yeni yıl sürprizi

12
THY'den kimse işini kaybetmeyecek sözü

THY'den kimse işini kaybetmeyecek sözü

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM