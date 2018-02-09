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İnsan yumurtası ilk kez yumurtalığın dışında incelendi

Bilim insanlarının, kadınlardan aldıkları yumurtaları ilk kez laboratuvar ortamında inceleyerek bulduğu yöntem, kanser tedavisinin sebep olduğu kısırlığa çare olabilecek.

AA | 09.02.2018 - 15:07..
  1. Haberler
  2. Sağlık

Edinburgh Üniversitesi araştırmacıları, kadınlardan alınan yumurta hücrelerini, ilk kez yumurtalığın dışında inceleyip geliştirdi.

BBC'nin haberine göre, araştırma sürecinde kadınlardan olgunlaşmamış yumurta hücreleri alan araştırmacılar, bu hücreler için laboratuvarda oksijen seviyesi, hormonlar ve proteinler açısından insan vücudundakine benzer bir ortam oluşturdu.

Araştırmacılar, hücrelerin söz konusu ortamda döllenme aşamasına gelene kadar büyüdüğünü gözlemledi.

İnsan yumurtası ilk kez yumurtalığın dışında incelendi

İLK AYRINTILI İNCELEME YAPILDI

Yıllar süren araştırma, bilim adamlarının insan yumurtasının nasıl geliştiğini anlamasına yardımcı oldu. Yumurtanın gelişim süreci, daha önce ayrıntılı bir biçimde gözlenememişti.

YUMURTALAR HENÜZ DÖLLENMİYOR

Laboratuvar ortamında geliştirilen yumurtaların yüzde 10'unun döllenebilecek olgunluğa eriştiğine işaret eden araştırmacılar, ancak çalışmada yumurtaların döllenmediğini, bunun farklı bir araştırmanın konusu olacağını belirtti.

KANSERİN YOL AÇTIĞI KISIRLIK VAKALARINDA KULLANILABİLECEK

Araştırmacılar, Molecular Human Reproduction dergisinde yayınlanan araştırmada anlatılan yöntemin, kanser tedavisi gören kız çocuklarının doğurganlığını korumak için kullanılabileceğinin altını çizdi. Kanser tedavisinde kullanılan radyoterapi ve kemoterapi, bazı durumlarda kız çocuklarında kısırlığa yol açabiliyor.

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