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İnsandan daha zeki 'yapay zeka' geliştirildi

Bilim adamlarının geliştirdiği yapay zekanın IQ testinde, "birçok Amerikalıdan daha iyi durumda" olduğu açıklandı.

22.01.2017 - 09:45
  1. Haberler
  2. Teknoloji

yapay zeka

ABD’deki Northwestern Üniversitesi’nden bilim insanları, ilk kez insanlardan daha zeki bir yapay zeka geliştirdi.

BİRÇOK AMERİKALIDAN ÇOK DAHA İYİ SONUÇLAR ELDE EDİYOR

IQ testinde birçok Amerikalıdan çok daha iyi sonuçlar elde eden yapay zeka, yorum, düşünce tarzı ve verileri çözümleyerek analiz etme konularında büyük başarı elde etti. Söz konusu yapay zekanın, görsel bulmacalar içeren ve 60 sorudan oluşan özel bir testi de geçtiğini vurgulayan araştırma ekibinin başındaki Profesör Ken Forbus, şunları söyledi:

"Günümüzdeki görsellikle ilgili yapay zeka araştırmalarının çoğu belirli bir alandaki nesneyi tanımlamaya veya etiketleme üzerine odaklanıyor. Fakat tanımlama, yalnızca akıl yürütmeyi destekliyorsa yararlı olacaktır. Araştırmalarımız, görsel akıl yürütmenin daha geniş anlamda anlaşılmasına yönelik önemli bir adımdır"

İnsandan daha zeki 'yapay zeka' geliştirildi

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