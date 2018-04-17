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İnsanın saç rengine genleri karar veriyor

Bilim insanları, insan saçının renginde 124 genin rol oynadığını tespit etti

AA | 17.04.2018 - 16:35..
  1. Haberler
  2. Sağlık

"Science Daily"nin haberine göre, araştırmacılar, insan saçının rengini belirleyen 124 gen keşfetti. Araştırmacılar, daha önce bilinmeyen saç rengi genlerini tanımlamak için Avrupa kökenli 300 binden fazla kişinin DNA verilerini analiz etti.

SAÇ RENGİNİN BELİRLENMESİNDE 124 GEN ETKİLİ

Çalışmada kullanılan veriler, İngiliz BiyoBanka, 23andME ve Uluslararası Görünür Özellikler Genetik Birliği gibi kuruluşlardan elde edildi. Katılımcıların saç rengini genetik bilgileriyle karşılaştıran araştırmacılar, saç renginin belirlenmesinde 124 genin etkili olduğunu ortaya koydu.

İnsanın saç rengine genleri karar veriyor

SAÇ RENGİ TESPİT EDİLİYOR

Önceki çalışmalarda, saçın pigmentasyonunu etkilediği tespit edilebilen gen sayısı 100'den azdı. Bilim insanları, yeni genetik bilginin kişilerin saç rengini daha doğru tahmin etme imkanı sağladığına işaret etti.

İnsanın saç rengine genleri karar veriyor

"HASTALIKLARI DAHA İYİ ANLAMAMIZI SAĞLAYACAK"

İngiltere'deki Kings Collage Üniversitesinden Tim Spector, "Bu çalışma, tıp ve biyolojinin çeşitli alanlarında etkili olacak. Pigmentasyon konusunda bugüne kadar yapılmış en büyük genetik araştırma olarak çalışmamız, cilt kanserinin agresif bir formu olan melanom gibi hastalıkları daha iyi anlamamızı sağlayacak." dedi.

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