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İnsanlar farelerle birlikte 15 bin yıldır yaşıyor

İsrail'deki Ürdün Vadisi'nde yapılan kazılarda, farelerin insan yerleşimlerine 15 bin yıl önce yerleştikleri ortaya çıktı.

30.03.2017 - 09:15
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fare

ABD'de Ulusal Birimler Akademisi'nin açıkladığı araştırma sonuçlarına göre, milattan önce 12,500 ile 9,500 yılları arasında Akdeniz'in doğu kıyılarında yaşayan Natufian halkının avcı ve toplayıcıları arasında, farklı dönemlerde ev faresi oranının yaban faresi oranına göre sıkça değiştiği görüldü.

15 BİN YIL ÖNCE YERLEŞTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Avcı-toplayıcı insanların göçebeliğin ardından yerleşik düzene geçmesiyle, ev faresi, yaban farelerini geride bırakarak öne çıktı. Araştırma sonuçları, 15 bin yıl önce dahi insanların, bölgesel hayvanları etkileyecek kadar uzun süre tek yerde kaldıklarına dair bilinen ilk kanıtları da ortaya koyuyor.

St. Louis'teki Washington Üniversitesi'nde antropoloji profesörü olan Fiona Marshall'ın ifade ettiğine göre bu durum, ev farelerinin baskın şekildeki varlığına yol açtı. Daha önceki çalışmalar, insanların hayvanlar dünyasıyla ilişkisini değiştiren olayın başlangıcını, tarımın doğuşu olarak gösteriyordu.

FARELERİN 200 BİN YILLIK FOSİLLEŞMİŞ AZIDİŞLERİ ÜZERİNE İNCELEME YAPILDI

Yeni bulgulara göre ise, tarıma ilişkin ilk izlerin doğu Akdeniz'de ortaya çıkmasından üç bin yıl önce dahi, ev farelerinin avcı-toplayıcı topluluklar arasında yaygın olarak bulunduğu belirlendi. Araştırmacılar, farelerin 200 bin yıllık fosilleşmiş azıdişlerinin üzerinde incelemelerde bulundu.

İnsanlar farelerle birlikte 15 bin yıldır yaşıyor

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