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İnsanlardan nefret eden İspanyol kadın kör taklidi yapıyor

İspanya'nın başkenti Madrid'de yaşayan 57 yaşındaki Carman Jimenez, 28 yıldır körmüş gibi davranıyor.

12.06.2017 - 10:31
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Antisosyal kadın, daha 13 yaşındayken insanları ekarte etmek için insanları duymazlıktan gelmeye başladı. Bu durumu ileriye götüren Jimenez, kör taklidi yapmaya başladı.

KOCASI BİLE KÖR OLMADIĞINI BİLMİYOR

28 yıldır körmüş gibi davranan Jimenez, sadece çevresine değil kendi ailesini hatta kocasını bile kandırdı. Onun bu durumuna katlanamayan kocası, psikolojik destekte bile bulunuyor.

"İNSANLARA MERHABA DEMEKTEN BIKTIM, USANDIM"

Carmen Jimenez ise bu durum için “İnsanlara merhaba demekten bıktım usandım. Onlarla etkileşime geçmek istemiyordum. Ben de son çare olarak körmüş gibi davrandım ve toplumdan kaçtım” dedi.

İnsanlardan nefret eden İspanyol kadın kör taklidi yapıyor

İSMİ DOLANDIRICILIKLA ANILIYOR

Diğer yandan Jimenez'in, kör olduğu için birçok toplumsal yardımı kabul etmsi nedeniyle ismi dolandırıcılıkla anılıyor. Jimenez'e ne olacağı ise hala bir soru işareti...

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